John McGuinness non ha intenzione di appendere il casco al chiodo. Il pilota inglese, che il prossimo aprile compirà 55 anni, ha lasciato intendere che anche nel 2027 sarà in sella con Honda in alcune gare selezionate, Isle of Man TT e North West 200 compresi.

"Sono in una buona posizione. Non posso dire molto, ma sembra che l'anno prossimo indosseremo di nuovo la tuta", ha spiegato. La conferma, seppur non ancora ufficiale, è arrivata a Brands Hatch durante il round del British Superbike , dove McGuinness ha parlato ai microfoni di TNT Sports., ha spiegato.

Una carriera alla quarta decade

I numeri di McGuinness parlano da soli. Al North West 200 corre ormai da oltre trent'anni, mentre al Tourist Trophy ha superato le cento partenze, 23 delle quali concluse con una vittoria. Traguardi festeggiati di recente su due dei tracciati più iconici delle road races.

Non sono stati anni sempre facili. Prima del Covid il pilota di Morecambe aveva vissuto un periodo complicato con Norton, arrivato dopo il grave infortunio subito al North West 200 nel 2017. Quando il TT è tornato nel 2022, dopo lo stop legato alla pandemia, McGuinness era di nuovo nel team ufficiale Honda. Una scelta che gli ha permesso di allungare la carriera fino alla quarta decade e che, pur senza più la velocità per lottare per la vittoria, continua evidentemente ad avere valore per la Casa giapponese.

Ambasciatore Honda, ma sempre pilota

Il suo ruolo nel frattempo è cambiato, ma la voglia di correre no. "Non riesco a lasciar perdere, è come una malattia, è un incubo! Il lavoro è un po' cambiato, faccio un po' l'ambasciatore, varie cose con Honda, ma mi piace ancora mettermi la tuta: questo è il problema".

Il programma per il 2027 è già abbozzato: "Farò dei test con la squadra, guiderò un po' l'anno prossimo con il team e saremo sullo schieramento in varie gare. Sceglierò alcuni round del BSB, e il North West e il TT sono all'orizzonte".

Il conto aperto con il Senior

Non volevo finire il TT con una bandiera rossa. Il Senior è stato interrotto con la bandiera rossa e non volevo chiudere così", ha raccontato. A spingerlo a continuare c'è anche il modo in cui si è chiusa la sua ultima esperienza sull'Isola di Man. ", ha raccontato.

Il fuoco, assicura, è ancora acceso: "Sono ancora motivato, ancora concentrato, voglio ancora migliorare e, anche se ho la faccia un po' cadente e la pancia un po' più pesante, il fuoco brucia ancora e mi sto ancora divertendo".

Manca solo l'ufficialità di Honda, ma tutto lascia pensare che il 2027 vedrà ancora McGuinness tra i muri e i mille pericoli del Mountain Course.