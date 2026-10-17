KTM prepara la rivoluzione MX: cosa bolle in pentola per il 2027

KTM impegnata in grandi manovre per la stagione Motocross 2027, con una formazione tutta da scoprire. In attesa di ufficialità, cosa sappiamo al momento.

Nel motocross non stanno mancando i cambiamenti in vista della prossima stagione mondiale. Dopo la ristrutturazione Yamaha , anche KTM ha fatto un primo annuncio in tal senso, ovvero il saluto a Joel Smets, campione del mondo e a lungo team manager della squadra, con lo scozzese Stefan Simpson al suo posto. Un nome di competenza: nel motorsport da tutta la vita, ha fatto per KTM il meccanico, per poi accumulare ben 15 anni di esperienza nel settore tecnico e in ricerca e sviluppo. Negli ultimi due anni in particolare ha ricoperto una posizione cruciale di gestione dello sviluppo direttamente collegata al team di gara. Guardando ai piloti, la partenza dei fratelli Coenen per gli Stati Uniti porta a rivedere il programma tra MXGP e MX2: salda la collaborazione con il Team De Carli (con cui s'è riunito dal 2024), i riferimenti rimasti sono Andrea Adamo e Simon Laengenfelder della formazione 2026. Ma ci sono nomi molto interessanti in arrivo, probabilmente non sarete sorpresi perché ve li abbiamo già citati, ma facciamo ora il punto.

Riassestamento in casa KTM MX

Il collegamento iniziale con Yamaha non riguarda solo il programma di ristrutturazione. Dalla casa di Iwata sono in uscita i fratelli Janis e Karlis Reisulis, talenti lettoni che ora sembrano pronti a diventare due punte di peso del nuovo programma Motocross di Mattinghofen. Varie fonti del settore, come Gate Drop e MX News, indicano Janis, il minore, come il candidato per affiancare Simon Laengenfelder nella squadra MX2 di Red Bull KTM Factory Racing. Karlis, il maggiore, dovrebbe invece essere schierato da Van Venrooy KTM, ma sempre contando su materiale ufficiale. Interessanti poi i nomi indicati per la struttura romana guidata da Claudio e Davide De Carli, vale a dire la "divisione italiana" del marchio: Andrea Adamo, autore di un'annata di debutto in costante crescita, non è in dubbio per la classe MXGP, al suo fianco è dato in arrivo Maxime Renaux, anche lui in uscita da Yamaha. C'è infine la novità MX2 con Valerio Lata, che quest'anno ha chiuso in anticipo con Honda, subito dopo il suo ottavo tricolore, e da allora è fermo. Si vociferava fin da subito però che uno dei motivi sembrava essere proprio la proposta di entrare a far parte del progetto KTM. Questa dovrebbe essere la rinnovata formazione per dare l'assalto ai titoli 2027 nel Mondiale Motocross, ora si attende solo l'ufficialità.