Enea Bastianini torna alla carica sulle regole dei test MotoGP in vista della rivoluzione 850cc del 2027, ma a distanza di un mese dalla sua prima uscita pubblica sul tema non si è mosso nulla. Il pilota KTM, che il prossimo anno correrà con l'Aprilia del team Trackhouse, chiede che lo Shakedown di Sepang venga aperto anche ai titolari che cambiano costruttore. Così come sono le regole, sostiene, una parte della griglia partirà con un handicap pesante.

Bastianini aveva sollevato la questione per la prima volta in Indonesia. Oggi il bilancio è amaro: "Non ci sono stati progressi. Penso che dobbiamo continuare a lavorarci e provare a discuterne. Non so se riusciremo a farlo questo weekend o quando torneremo in Europa, ma dobbiamo parlarne anche con gli altri piloti."

Chi ha già provato le 850cc e chi no

Le moto del 2027 cambiano quasi tutto: cilindrata ridotta, aerodinamica diversa, addio ai dispositivi di regolazione dell'altezza e soprattutto le nuove gomme Pirelli. Nei test ufficiali disputati quest'anno a Brno e al Red Bull Ring, però, solo alcuni piloti hanno potuto girare con i nuovi prototipi. Per Ducati c'erano Marc Marquez e Fermin Aldeguer, per Yamaha Toprak Razgatlioglu, per Aprilia Marco Bezzecchi e Raul Fernandez, per Honda Diogo Moreira: tutti resteranno con la stessa casa anche nel 2027.

Anche qualche pilota in procinto di cambiare marchio ha già accumulato chilometri: Luca Marini e Joan Mir con la Honda, Pedro Acosta con la KTM. Il caso più evidente è quello di Nicolò Bulega , impegnato come collaudatore ufficiale Ducati in diversi test privati fin dalla primavera e che, da esordiente, potrà prendere parte anche allo Shakedown di Sepang prima dei test ufficiali.

Sul fronte opposto c'è un gruppo nutrito di nomi pesanti. Oltre a Bastianini, non hanno girato nei test ufficiali 2026 nemmeno Jorge Martin, Ai Ogura, Francesco Bagnaia, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Il riminese si è accodato proprio alle critiche già mosse dal pilota romano, mentre il blocco dipende anche dal fatto che i costruttori, di norma, non permettono ai piloti in uscita di provare il materiale della concorrenza.

Un solo giorno di prove prima di Sepang

Il conto è presto fatto. Bastianini salirà per la prima volta su una 850cc nel test post stagionale di Valencia, il mese prossimo, e arriverà ai test di Sepang di febbraio con una sola giornata di lavoro sulla moto 2027. Altri ne avranno alle spalle parecchie. Da qui la proposta: concedere i due giorni dello Shakedown malese anche a chi cambia squadra, per recuperare parte del tempo perso.

In sostanza, ha spiegato Bastianini, i piloti penalizzati avranno pochissimi giri per prendere confidenza con le nuove moto prima di essere catapultati direttamente in gara, mentre altri avranno potuto provare a lungo: una disparità che il pilota italiano considera ingiusta. La palla ora passa al confronto con gli altri piloti e con gli organizzatori, con l'obiettivo di cambiare le regole prima che il nuovo regolamento tecnico debutti.