La moto che ha fatto tremare il Mondiale Supersport sta per diventare una sportiva da strada. ZXMOTO si presenta a EICMA 2026, la prossima settimana a Milano, con una gamma europea costruita attorno alla 820RR, derivata direttamente dalla moto che ha corso nel campionato iridato.

Attorno a lei ci saranno altri quattro modelli per il 2027. Il filo conduttore è uno solo: la Casa cinese usa le corse come banco di prova principale per sviluppare la produzione di serie. E i risultati della stagione appena chiusa le danno ragione.

Dalla pista alla strada

Con il team EVAN BROS Racing e Valentin Debise, la 820RR da gara ha conquistato sei vittorie nel Mondiale Supersport, chiudendo l'anno con il secondo posto nella classifica piloti e il terzo in quella costruttori. Un biglietto da visita pesante per un marchio arrivato da poco sulla scena europea.

La versione stradale, attesa per la primavera 2027, sarà la sportiva più potente della gamma ZXMOTO. L'impostazione resta quella da circuito: l'obiettivo dichiarato è mantenere il comportamento della moto da corsa, con gli adattamenti necessari per l'omologazione. Sulla stessa base meccanica nasce la 820R, una streetfighter dall'aspetto aggressivo ma con una posizione di guida più rilassata, pensata per l'uso quotidiano e per le strade di montagna.

Il tre cilindri diventa adventure

La piattaforma 820 non si ferma qui. Il tre cilindri equipaggerà anche la 820X, prevista nella seconda metà del 2027: si tratta della prima adventure progettata da zero dal costruttore. La dotazione punta in alto, con sospensioni elettroniche e cruise control adattivo, per giocarsela con le protagoniste del segmento.

Neo retrò e rally

Per chi preferisce lo stile classico c'è la 500F, naked neo retrò che riprende il quattro cilindri da 470 cc della 500RR, capace di 73 CV. Rispetto al passato guadagna l'acceleratore elettronico e un pacchetto più ampio di aiuti alla guida. Cambia anche l'estetica: livrea bianca con dettagli rossi e blu, abbinata a cerchi color rame. Secondo Motosan, proprio la 500RR ha raccolto una pioggia di prenotazioni al suo debutto sul mercato spagnolo.

Il quinto modello è la 450RALLY, in arrivo anch'essa nella seconda metà del 2027. In arrivo anche un motore boxer da 1.100 cc, sul quale al momento mancano dettagli.