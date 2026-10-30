MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Qatar, l'aspetto grottesco della MotoGP: i piloti e il teatrino dei media

MotoGP
di Luigi Ciamburro
Lusail Circuit
Seguici su Google News
Ad una settimana dal Gran Premio in Qatar, ne paddock della MotoGP continua il teatrino. I media chiedono ai piloti se andranno a Lusail, ignorando che nel motociclismo di oggi chi va in pista non viene investito di questo tipo di decisione strategiche. I protagonisti, imbrigliati nella selva dei microfoni, danno risposte surreali. Non potrebbe essere altrimenti.
Perlomeno in pubblico, pare che il fronte dei piloti dubbiosi sul viaggio a Lusail sia abbastanza compatto. Gli organizzatori hanno un contratto con il Qatar ma non solo: il piccolo Stato mediorientale è uno dei più solidi finanziatori del campionato. Senza contare gli investimenti stellari compiuti in Formula Uno, che è gestito dalla stessa società. Infatti il campionato delle monoposto ha confermato il GP ormai diverse settimane fa e nessuno, tantomeno i piloti, mette in discussione il viaggio. Nel motociclismo la rivoluzione americana è ancora in pieno svolgimento, per cui tanti ancora ignorano come funzioneranno le cose. I giornalisti nel paddock continuano a fare domande, i piloti le aggirano. Un teatrino.

Bagnaia preferisce tacere

Nessun pilota della classe MotoGP può e vuole parlare chiaramente della partecipazione al weekend in Qatar, in programma il 6-7-8 novembre. "Nessun commento, mi dispiace. Aspettiamo il momento giusto per viaggiare. Sapete che mi piace creare un po' di scompiglio, ma questo non è il momento opportuno", ha dichiarato Pecco Bagnaia alla vigilia delle prove libere in Malesia.

No comment di Alex Marquez

Gli fa eco Alex Marquez, pilota del team Gresini Racing. "Non possiamo parlare molto". Il minore dei fratelli di Cervera partirà per il Medio Oriente? "Da qui torno a casa e poi vedremo cosa succede durante la settimana, ok?". L'infortunio alla clavicola destra potrebbe essere un buon alibi per dare forfait... In realtà molti piloti sono alle prese con infortuni vari, ma in ballo c'è un titolo mondiale da assegnare.
Resta la sfida tra Marc Marquez, Jorge Martin e Marco Bezzecchi. "Dipende da cosa sono disposti a rischiare - ha sottolineato Alex Marquez -. Vedremo. Io sono molto più calmo di quei tre, ma è vero che è difficile. Quando noi piloti ci uniamo, non lottiamo solo per noi stessi, ma per tutto il paddock. C'è la sensazione che circa l'85% del paddock preferirebbe non correre". Marc potrebbe assicurarsi il titolo iridato anche saltando la tappa in Qatar... "Non posso rispondere a questa domanda".
MotoGP Qatar

"Non è la sede giusta"

Cosa ne pensa il diretto interessato e nove volte campione del mondo? Anche in questo caso vige massima riservatezza. "Qatar? Non possiamo dire nulla". Idem Marco Bezzecchi in conferenza stampa: "Mi fido dell'organizzazione, la decisione sarà presa considerando vari aspetti. Non è la sede giusta per parlarne".
Pedro Acosta intanto si affida al suo avvocato e sorvola su quanto detto in Commissione Sicurezza. Ma lascia intendere che ci sono contratti da rispettare, pena sanzioni pecuniarie di un certo rilievo. "In definitiva, devo adempiere ai miei obblighi nei confronti di KTM e anche a quelli che ho con il campionato. Se ci diranno che possiamo andare, penso che sarà perché la situazione sarà sufficientemente sicura e avranno tutto sotto controllo. È solo questione di tempo, visto che la gara è la prossima settimana e ne sapremo qualcosa nei prossimi giorni".

Leggi anche

Marc Marquez rievoca Valentino Rossi: "Mai contro nessuno"Marc Marquez rievoca Valentino Rossi: "Mai contro nessuno"
Bordata di Crutchlow ai piloti MotoGP: "Guardate le gare in TV"Bordata di Crutchlow ai piloti MotoGP: "Guardate le gare in TV"
-> Segui Corsedimoto anche sul profilo Instagram
Qatar

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Jorge Martin e Marco Bezzecchi piloti Aprilia MotoGP a Sepang
MotoGP

Martin a riposo forzato, Bezzecchi insegue i Marquez: Aprilia sotto scacco a Sepang

Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP seduto nel box rosso del team
MotoGP

Pecco Bagnaia arrabbiato a Sepang: "La situazione è inaccettabile"

Fabio Di Giannantonio
MotoGP

Di Giannantonio-VR46, nessun aiuto a Marquez: "Porto il colore giallo"

Altre notizie

Eicma 2026: la bagger SWM

SWM torna a ruggire in fuoristrada, ecco le novità che vedremo a Eicma 2026

Novità
Jorge Martin e Marco Bezzecchi piloti Aprilia MotoGP a Sepang

Martin a riposo forzato, Bezzecchi insegue i Marquez: Aprilia sotto scacco a Sepang

MotoGP
Eicma 2026: ZXMoto con tante novità

ZXMOTO verso EICMA 2026: la 820RR del Supersport diventa stradale, e non arriva da sola

Novità
dakar-rally-raid

Dakar, nell'emergenza il ritorno alle origini: dove sarà l'edizione 2027

In Pista
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP seduto nel box rosso del team

Pecco Bagnaia arrabbiato a Sepang: "La situazione è inaccettabile"

MotoGP

Articoli popolari

Enea Bastiani sorride mentre è seduto nel box del team KTM Tech3 MotoGP

Enea Bastianini da KTM ad Aprilia: c'è un errore da non ripetere nel 2027

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez rievoca Valentino Rossi: "Mai contro nessuno"

MotoGP
Cal Crutchlow

Bordata di Crutchlow ai piloti MotoGP: "Guardate le gare in TV"

MotoGP
Marc Marquez e Jorge Martin a duello durante la gara MotoGP

MotoGP, Xaus non ha dubbi: "Martin è caduto nella trappola di Marquez"

MotoGP
Marc Marquez caduto nelle Prove MotoGP a Sepang e Jorge Martin seduto nel box Aprilia

Prequalifiche MotoGP Malesia: Marquez cade e poi detta legge, Martin preoccupa

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading