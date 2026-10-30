Di Giannantonio-VR46, nessun aiuto a Marquez: "Porto il colore giallo"

Il Gran Premio di Sepang ha preso il via, con Marc Marquez subito all'attacco nella prima giornata di prove. Sarà una tappa cruciale per il destino del Mondiale MotoGP, con Jorge Martin in forma fisica precaria. A dare manforte alla sfida iridata potrebbero arrivare ordini di scuderia, ma c'è che preferisce pensare a se stesso, come Fabio Di Giannantonio

Un aiuto da Alex Marquez

Con Marc Marquez in lotta per il decimo titolo in carriera (l'ottavo in MotoGP), c'è la possibilità che suo fratello Alex dia una mano durante il weekend in Malesia. Questa questione diventa ancora più rilevante dopo le voci di ordini di scuderia all'interno di Aprilia. Il pilota numero 93 non ha confermato l'esistenza di una strategia congiunta-familiare, ma non ha nemmeno escluso la possibilità di un reciproco aiuto qualora la situazione lo richiedesse. La sua risposta è stata breve e farà sicuramente discutere: "A volte, tra fratelli, non c'è nemmeno bisogno di parlarne".

Diggia punta alla top-3

Nell'orbita Ducati c'è chi si chiama fuori dalla corsa al titolo MotoGP. Ad esempio Fabio Di Giannantonio, che esclude di obbedire ad ordini di scuderia. Ricordiamo che il pilota capitolino dal 2027 vestirà i colori KTM... 'Diggia' vuole concentrarsi solo sulla propria gara e cercare di concludere il campionato nel miglior modo possibile. Di Giannantonio è attualmente sesto in classifica generale , secondo miglior pilota Ducati e può puntare al quarto posto finale (11 punti di distacco).

L'alfiere del team VR46 di Valentino Rossi esclude di dare un aiuto a Marc Marquez, qualora ce ne fosse bisogno. "Sono concentrato sul mio campionato. Voglio cercare di ottenere il massimo da questa stagione. In definitiva, indossando il colore giallo, penso ai miei interessi e a quelli del mio team, cercando di ottenere il miglior risultato possibile, sia per la mia carriera che per la squadra".

L'obiettivo è la top-4, ma fino a quando la matematica non gli darà torto c'è ancora in palio il terzo posto. "In questo momento, l'obiettivo immediato è finire quarti, anche se non si sa mai se si può arrivare terzi. So che sarà molto difficile, perché battere Bezzecchi nelle prossime gare sarà davvero impegnativo. Ma stiamo lottando per questo", ha concluso Di Giannantonio. "La nostra principale preoccupazione è ottenere il massimo da ogni circuito per raggiungere il miglior risultato possibile a fine anno".