La Sprint sfuma a Sepang, ma per Alex Marquez il vero allarme è la spalla

Alex Marquez è incappato oggi in un errore con caduta che ha vanificato la pole position. Ma c'è un altro problema ben più serio per il pilota spagnolo...

Alex Marquez è invece incappato in una caduta quand'era al comando della MotoGP Dopo la pole position (la prima da oltre un anno), certo si aspettava un finale diverso.è invece incappato in una caduta quand'era al comando della MotoGP Sprint a Sepang, gettando al vento una gara in cui poteva fare davvero bene, pur con l'incognita pioggia arrivata dopo. Un piccolo errore con grande danno, l'alfiere Gresini non cerca scuse e si prende ogni responsabilità per com'è andata. C'è però un altro pensiero che preoccupa ben di più: la spalla destra infortunata nel pauroso incidente in Catalunya sta creando ancora problemi e potrebbe essere necessario un intervento. Le infiltrazioni per tirare avanti fanno sempre meno effetto, Marquez sta considerando l'opzione dopo questo GP, saltando il prossimo weekend in Qatar per recuperare, rientrando per il finale di stagione.

Alex Marquez spiega la caduta

"Ho commesso un piccolo errore, ma con questo caldo e il livello di aderenza piuttosto basso eravamo al limite e questa è stata la conseguenza". Come accennato, il vice-campione MotoGP in carica non cerca scuse per la caduta che ha compromesso la sua Sprint in Malesia, anche se ammette di essere stato colto un po' alla sprovvista. "Non me l'aspettavo in quella curva" ha ammesso, come riporta "Forse ero troppo ottimista e sicuro di me dopo la pole position. Un piccolo errore che ci ha impedito di lottare per la vittoria. È una lezione per domani". Rimane la soddisfazione della pole position ottenuta al mattino (di notte in Italia), la prima in un'annata segnata da guai fisici. Fortunatamente nell'incidente odierno non c'è stata nessuna conseguenza, e meno male, visto che ha già un bel problema con cui fare i conti... . Come accennato, il vice-campione MotoGP in carica non cerca scuse per la caduta che ha compromesso la sua Sprint in Malesia, anche se ammette di essere stato colto un po' alla sprovvista.ha ammesso, come riporta Motosan Rimane la soddisfazione della pole position ottenuta al mattino (di notte in Italia), la prima in un'annata segnata da guai fisici. Fortunatamente nell'incidente odierno non c'è stata nessuna conseguenza, e meno male, visto che ha già un bel problema con cui fare i conti...

Intervento alla spalla in vista?

Tutti i piloti lesionatisi in quei due gravi incidenti al Montmelò stanno ancora risentendo delle conseguenze dei rispettivi infortuni. Alex Marquez, ce lo ricordiamo bene, è uno di quelli. "Da quando sono tornato, mi faccio iniezioni prima di ogni gara. Ma sono sempre meno efficaci e ho qualche problema in più, che sia per la placca, per la borsite che ho, o tutto il resto" ha ammesso. Chiaramente sta monitorando la situazione, ma non esclude un intervento anticipato. "Con il dottor Samuel Antuño stiamo esaminando non solo la radiografia, ma anche l'intero problema della borsite" ha spiegato. "Mi hanno operato alla clavicola, ma non hanno esaminato correttamente cosa non andasse alla mia spalla. Serve un po' di pazienza, ma non posso continuare a lungo in questa situazione". Domani intanto tocca alla gara lunga del GP Malesia, poi sapremo cosa sceglierà Alex Marquez. L'operazione però sembra sempre più imminente e inevitabile.