Il secondo posto nella Sprint di Sepang non è stato un ripiego. Marc Marquez lo ha costruito a tavolino, con una regola sola: non prendere mai il comando della corsa. Con Jorge Martin assente nel weekend malese, il pilota Ducati porta a casa 9 punti e allunga in classifica a +19 sull'alfiere Aprilia e a +52 su Marco Bezzecchi, terzo al traguardo. In Qatar potrebbe già giocarsi il primo march point iridato.

Le cadute del passato e l'avviso Ducati

Tutto parte prima del via. Ducati aveva avvertito il suo pilota che nel finale sarebbero potute arrivare delle gocce, e Marquez ha ripassato mentalmente i precedenti con condizioni simili. Il bilancio non era rassicurante. "Aragona 2014 e Jerez 2026. Quindi due su tre, una delle quali è andata bene per me a Misano, ma solo perché non ha piovuto davvero, si trattava di salvare il salvabile". Da lì la decisione. "La mia strategia era chiara: non prendere il comando della gara, restare dietro al primo e davanti ai miei diretti rivali. Avevo il ritmo, ma non volevo andare in testa alla gara, perché chi è primo di solito è anche quello che si sporca e cade".

Il calcolo, è puramente matematico: "Sono 9 punti: con un rischio in più, avremmo potuto ottenerne 12? Forse sì, ma anche 0. Quindi, la ricompensa per il rischio non era sufficiente e oggi abbiamo usato bene la testa". Quando è stata esposta la bandiera bianca, chi era davanti è rimasto in pista e la caduta del fratello Alex, al comando in quel momento, ha in qualche modo confermato la sua lettura.

Obiettivo Bezzecchi

Prudenza non significa passività. Il corpo a corpo con Ai Ogura è stato duro, e Marquez lo ha motivato così: "Da una parte, se non attaccavo Ogura, rischiavo di essere attaccato da Bezzecchi: uno dei miei obiettivi era rimanere davanti a Marco". La sintesi della giornata è tutta qui: "Sono arrivato davanti a Bez, questo era l'obiettivo".

Sulla bandiera bianca, il campione di Cervera ha difeso la Direzione Gara e rilanciato una proposta: "Se dipendesse da me la eliminerei, consentendo ai piloti la possibilità di cambiare moto quando vogliono".

Il possibile match point in Qatar

Con un primo o secondo posto nel Gran Premio di domenica, Marquez salirebbe oltre i 37 punti di margine su Martin e potrebbe chiudere i conti in Qatar. Lui però non cambia approccio: "Domani manterrò la stessa mentalità perché sono ben consapevole, come ha dimostrato questo campionato, che mancano poche gare, ma molti momenti cruciali. E in un weekend può succedere di tutto, quindi prima domani e poi vedremo cosa succederà in Qatar". La gara lunga di Sepang dirà se la stessa freddezza basterà anche sulla distanza.