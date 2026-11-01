Izan Guevara ha rosicchiato altri due punti a Manuel Gonzalez e adesso insegue il leader del Mondiale La vittoria è di David Alonso, ma il dato che pesa di più a Sepang è un altro:e adesso insegue il leader del Mondiale Moto2 a soli 3,5 punti. Il pilota Pramac Yamaha ha chiuso quarto, subito davanti al rivale dell'Intact, quando restano tre gare per decidere il titolo.

In Malesia la festa è stata tutta del team Aspar, con il colombiano davanti al compagno Daniel Holgado. Per Alonso è il secondo successo stagionale dopo quello di Assen, a giugno. Sul terzo gradino del podio è salito Angel Piqueras, che secondo Moto.it centra il primo podio in Moto2 in un'annata complicata dagli infortuni.

Gonzalez limita i danni, ma non basta

Il leader del campionato si presentava al via in condizioni sfavorevoli. Come avevamo raccontato nel nostro Moto2 Sepang, Holgado vola in pole Gonzalez leader acciaccato solo nono, e Guevara? , Gonzalez scattava dalla nona casella, con il piede destro dolorante dopo la caduta nelle libere del venerdì. Guevara, invece, partiva dalla prima fila, terzo dietro Holgado e Piqueras.

Con 36 gradi nell'aria e l'asfalto a 53, Gonzalez ha comunque fatto una buona partenza, salendo settimo già al primo giro. Al terzo passaggio ha superato Daniel Muñoz, al quarto anche Alonso Lopez, portandosi quinto. Davanti a lui però Guevara, che al via si era toccato con Alonso in curva 2 senza conseguenze, aveva già trovato il passo dei primi. Il distacco tra i due rivali è cresciuto giro dopo giro: secondo Speedweek, a metà gara era già di quattro secondi.

Guevara non è mai riuscito a riavvicinarsi abbastanza da minacciare Piqueras per il podio, e a Sepang si interrompe la sua serie di tre vittorie consecutive. Nella classifica, però, il bilancio è positivo: il ritardo scende da 5,5 a 3,5 punti.

Il brivido di Alonso

Holgado è scattato bene dalla pole, firmata in 2:02.875 con oltre mezzo secondo su Piqueras. Alonso si è però liberato rapidamente di Guevara e Piqueras, si è incollato al compagno e intorno al sesto giro gli ha preso la testa della corsa, allungando in modo costante fino a superare il secondo di margine. A tre giri dal termine il colombiano ha rischiato tutto con un errore in curva 16 che lo ha quasi fatto cadere, permettendo a Holgado di rientrare. Nel box Aspar èp tornato alla mente l'incidente tra i due compagni in Indonesia, ma Alonso ha ricostruito il vantaggio prima della bandiera a scacchi.

Gli italiani e le cadute

Celestino Vietti, costretto a partire ventunesimo tra una penalità di tre posizioni e una caduta in Q2, ha rimontato fino al nono posto. Tony Arbolino ha chiuso sedicesimo, mentre Luca Lunetta è finito a terra in curva 9, alla seconda scivolata del weekend. Matteo Ferrari, al posto di Sergio Garcia nel team Gresini, ha concluso ventiduesimo. Si è ritirato Jacob Roulstone, sostituto di Aron Canet. A terra anche Sasaki, Furusato, Öncü e Aji, tutti senza conseguenze.

Il Mondiale Moto2 resta così apertissimo: tre gare, 3,5 punti di margine e un leader che dovrà ritrovare la piena forma fisica per difendere il primato.