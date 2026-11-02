Vai al contenuto
MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

La rivelazione di Marc Marquez: come è cambiato dopo l'operazione

MotoGP
di Luigi Ciamburro
Marc Marquez
Seguici su Google News
Marc Marquez ha vinto in Malesia e arriverà in Qatar (fra mille polemiche) per il primo match-point. Il pilota della Ducati potrebbe riconfermarsi campione del mondo di MotoGP a Lusail, se riuscirà a conquistare 30 punti più di Martin e 8 più di Bezzecchi. Un'impresa leggendaria che incorona una carriera scritta con talento, sacrificio, cadute e ritorni. Marc ha dimostrato che i limiti sono fatti per essere superati.

Settima vittoria stagionale

Gioia contenuta per Marc Marquez dopo la vittoria a Sepang, la settima in questa stagione. Da diversi giorni nel paddock non si fa altro che parlare della temuta trasferta in Qatar, con Yamaha che che ha già annunciato il forfait e molti altri piloti costretti a scendere in pista contro il proprio volere. Tra questi anche il #93, che non potrà evitare di andarci (suo fratello non sarà in pista per sottoporsi ad un piccolo intervento alla spalla). Ha preferito rifugiarsi nel silenzio davanti ai media che pressavano sull'argomento Lusail.
Meglio concentrarsi sul titolo MotoGP quasi conquistato. "Mancano ancora alcune gare, ci sono ancora tanti momenti da vivere, quindi dobbiamo rimanere concentrati". In Malesia non poteva andare meglio di così: secondo nella Sprint, primo nella gara lunga, sigillando alla grande una stagione iniziata in salita. Basti pensare ai 102 punti di distacco dall'allora leader di classifica, Marco Bezzecchi, dopo il GP del Mugello. "Penso che l'adrenalina, la forza che si prova sapendo di lottare per un titolo... mentalmente sto raggiungendo livelli che prima non riuscivo a raggiungere".
Marc Marquez a Sepang

La metamorfosi di Marquez

Marc Marquez ha decisamente cambiato atteggiamento negli ultimi anni. Ed è uno dei segreti di quest'ultimo successo in MotoGP. "In questo momento non posso essere un tipo impulsivo, non posso essere un tipo così esplosivo. Se voglio lottare per questo Mondiale fino alla fine, devo essere un tipo più calmo e calcolatore... ma sempre seguendo l'istinto."
L'ottavo titolo MotoGP, il decimo in carriera, è ad un passo. Cosa ha fatto la differenza quest'anno: il pilota, la moto o la sua condizione fisica. La sua risposta è stata molto chiara: "La squadra. L'ho detto, non so se all'inizio della stagione. Ho la moto migliore e la squadra migliore per ottenere il massimo, ed è per questo che sono fiducioso". Ma il 33enne di Cervera ci ha messo molto del suo e rivela un segreto. "Direi che si è trattato più di adattamento che di riabilitazione", ha affermato Marc Marquez. "Ho cercato di adattare il mio stile di guida. Guido in modo diverso rispetto all'anno scorso, ma riesco comunque a essere veloce".

Limiti fisici e stile di guida

Dall'inizio del campionato ha dovuto affrontare problemi al nervo radiale della spalla. Tant'è che dopo il weekend a Le Mans, a causa di una caduta, è rientrato in sala operatoria e ha saltato il Gran Premio di casa in Catalunya. Da allora qualcosa è cambiato nel suo stile di guida, ed è ulteriormente maturato sotto il profilo mentale. "È strano, ma vado peggio nelle curve a sinistra e meglio in quelle a destra. Non so perché, ma nelle curve a sinistra non ho lo stesso controllo, mentre in quelle a destra me la cavo meglio. Ma è vero che continuo a giocare meglio nelle curve a sinistra che in quelle a destra... Nella seconda metà della stagione sono riuscito a controllare il mio istinto, che è sempre stato un punto debole della mia carriera".

Leggi anche

Scintille Aprilia-Ducati, Rivola risponde a Marquez: "Non mi interessa cosa dice"Scintille Aprilia-Ducati, Rivola risponde a Marquez: "Non mi interessa cosa dice"
Mistero nel box VR46, problemi per 'Diggia': "Ducati lo sa..."Mistero nel box VR46, problemi per 'Diggia': "Ducati lo sa..."
-> Segui Corsedimoto anche sul profilo Instagram
Marc Marquez

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Pedro Acosta
MotoGP

Pedro Acosta sfida a Bezzecchi... aspettando la Ducati

MotoGP Malesia: Honda conferma la presenza in Qatar
MotoGP

Honda va in Qatar e si smarca da Yamaha: "Lavoriamo con i piloti perché si corra"

MotoGP: lotta di potere, Costruttori nel mirino
MotoGP

Lotta di potere in MotoGP: i Costruttori sono il prossimo obiettivo

Altre notizie

Pedro Acosta

Pedro Acosta sfida a Bezzecchi... aspettando la Ducati

MotoGP
Antonelli

Formula 1 Messico: Verstappen vince la gara, Antonelli è sul tetto del Mondo

Formula 1
CIVS: correre ad un soffio dal limite

A un passo dal limite: viaggio nella velocità in salita con Alex Mantovani

In Pista
Moto2: Pramac Racing andrà regolarmente in Qatar

Pramac rinuncia al Qatar in MotoGP ma non in Moto2: Guevara può giocarsi il titolo

In Pista
herlings-motocross-sugo

Fine stagione da leggenda: Herlings da urlo anche nel Motocross giapponese

Motocross

Articoli popolari

Marc Marquez

Marc Marquez fra decimo Mondiale e spettro del ritiro: "Condizione fisica peggio del previsto"

MotoGP
Massimo Rivola seduto nel box Aprilia Racing MotoGP

Scintille Aprilia-Ducati, Rivola risponde a Marquez: "Non mi interessa cosa dice"

MotoGP
miller-pramac-yamaha-sprint-sepang

Furia Miller e caos al box, poi le scuse: il perché del ritiro nella Sprint a Sepang

MotoGP
herlings-motocross-sugo

Fine stagione da leggenda: Herlings da urlo anche nel Motocross giapponese

Motocross
MotoGP: lotta di potere, Costruttori nel mirino

Lotta di potere in MotoGP: i Costruttori sono il prossimo obiettivo

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading