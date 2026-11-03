1390 Super Duke GT, erede della 1290, nella versione Evo porta al debutto il cambio manuale automatizzato. Una scelta che segna una svolta per una moto nata per macinare chilometri a ritmo sostenuto. Una sport tourer da 190 CV che, se il pilota lo desidera, cambia marcia da sola. È la novità più forte con cui KTM si presenta a EICMA 2026: la nuova, erede della 1290, nella versioneporta al debutto il cambio manuale automatizzato. Una scelta che segna una svolta per una moto nata per macinare chilometri a ritmo sostenuto.

Il progetto non si ferma alla trasmissione. Rispetto alla precedente generazione la GT è stata rivista da cima a fondo, a cominciare dal look, con un'ergonomia pensata per rendere meno faticosi i viaggi più lunghi.

Evo, la Super Duke GT diventa automatica

Sulla Evo il sistema AMT offre due possibilità: la modalità manuale, chiamata M Mode, e quella interamente automatizzata, la A Mode. Il funzionamento è semplice: si inserisce la prima, si apre il gas e la frizione centrifuga entra in presa, avviando la moto. Secondo InSella, il vantaggio si sente soprattutto nelle ripartenze in salita, nelle manovre a passo d'uomo, in accelerazione e in frenata, situazioni che su una moto di questa cilindrata possono mettere in difficoltà.

Più bassa, più compatta e più rigida

Il profilo si abbassa e il telaio si fa più raccolto, dando alla GT una linea più cattiva. Davanti c'è un nuovo gruppo ottico a Led, gli spoiler del serbatoio sono stati ridisegnati e la coda risulta più snella: la luce di stop sparisce, perché la sua funzione è affidata agli indicatori di direzione. Nuovo anche il serbatoio, che arriva a 19,5 litri.

Il cuore resta il bicilindrico LC8 nella sua evoluzione più recente da 1390 cc: 190 CV e 145 Nm di coppia massima. Il traliccio guadagna in rigidità torsionale, mentre le sospensioni sono le WP Apex SAT semiattive a gestione elettronica. A fermare tutto ci pensa Brembo, con pinze Stylema su doppio disco anteriore da 320 mm e un disco posteriore da 240 mm. L'ABS cornering prevede anche le funzioni Sport e Supermoto.

Tutto sotto controllo dal touchscreen

La regia dell'elettronica passa da un inedito display TFT touchscreen da 8,8 pollici. In dotazione ci sono quattro riding mode (Rain, Street, Sport e Custom), con la modalità Track per la pista disponibile come optional. Completano il pacchetto ride by wire, controllo di trazione cornering, antimpennata disattivabile, gestione del freno motore, quick shifter in salita e in scalata e cruise control adattivo.