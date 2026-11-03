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KTM 1390 Super Duke GT, 190 CV e cambio automatico: la sport tourer di Mattighofen si rinnova a EICMA 2026

Novità
di Elisabetta Lubrani
Novità: KTM 1390 Super Duke GT
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Una sport tourer da 190 CV che, se il pilota lo desidera, cambia marcia da sola. È la novità più forte con cui KTM si presenta a EICMA 2026: la nuova 1390 Super Duke GT, erede della 1290, nella versione Evo porta al debutto il cambio manuale automatizzato. Una scelta che segna una svolta per una moto nata per macinare chilometri a ritmo sostenuto.
Il progetto non si ferma alla trasmissione. Rispetto alla precedente generazione la GT è stata rivista da cima a fondo, a cominciare dal look, con un'ergonomia pensata per rendere meno faticosi i viaggi più lunghi.

Evo, la Super Duke GT diventa automatica

Sulla Evo il sistema AMT offre due possibilità: la modalità manuale, chiamata M Mode, e quella interamente automatizzata, la A Mode. Il funzionamento è semplice: si inserisce la prima, si apre il gas e la frizione centrifuga entra in presa, avviando la moto. Secondo InSella, il vantaggio si sente soprattutto nelle ripartenze in salita, nelle manovre a passo d'uomo, in accelerazione e in frenata, situazioni che su una moto di questa cilindrata possono mettere in difficoltà.

Più bassa, più compatta e più rigida

Il profilo si abbassa e il telaio si fa più raccolto, dando alla GT una linea più cattiva. Davanti c'è un nuovo gruppo ottico a Led, gli spoiler del serbatoio sono stati ridisegnati e la coda risulta più snella: la luce di stop sparisce, perché la sua funzione è affidata agli indicatori di direzione. Nuovo anche il serbatoio, che arriva a 19,5 litri.
Il cuore resta il bicilindrico LC8 nella sua evoluzione più recente da 1390 cc: 190 CV e 145 Nm di coppia massima. Il traliccio guadagna in rigidità torsionale, mentre le sospensioni sono le WP Apex SAT semiattive a gestione elettronica. A fermare tutto ci pensa Brembo, con pinze Stylema su doppio disco anteriore da 320 mm e un disco posteriore da 240 mm. L'ABS cornering prevede anche le funzioni Sport e Supermoto.

Tutto sotto controllo dal touchscreen

La regia dell'elettronica passa da un inedito display TFT touchscreen da 8,8 pollici. In dotazione ci sono quattro riding mode (Rain, Street, Sport e Custom), con la modalità Track per la pista disponibile come optional. Completano il pacchetto ride by wire, controllo di trazione cornering, antimpennata disattivabile, gestione del freno motore, quick shifter in salita e in scalata e cruise control adattivo.
Potenza da naked sportiva, comfort da viaggio e ora anche l'opzione automatica: la 1390 Super Duke GT prova ad allargare il suo pubblico. Resta da capire quanti motociclisti, su una moto di questo carattere, sceglieranno di lasciare le marce all'elettronica.
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