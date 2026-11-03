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Alex Marquez si è operato nel momento giusto: tornerà a Portimao?

MotoGP
di Matteo Bellan
Alex Marquez pilota MotoGP sorride dell'ospedale dopo l'operazione subita
MotoGP, Alex Marquez operato: tornerà a Portimao?
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Intervento riuscito per il vice campione del mondo MotoGP 2025: niente Qatar, cercherà di rientrare a Portimao.
A Sepang Alex Marquez aveva annunciato che sarebbe ricorso a un'operazione chirurgica e che non sarebbe stato presente all'appuntamento in programma al Lusail International Circuit nel prossimo weekend. Le conseguenze di vecchi infortuni non gli permettevano di guidare al 100% e, assieme al team Gresini e ai dottori che lo seguono, è stato deciso di ricorrere alla sala operatoria dopo il Gran Premio della Malesia.

MotoGP, Alex Marquez: intervento riuscito, obiettivo Portimao

Alex Marquez disteso nel letto di ospedale dopo l'operazione
MotoGP, Alex Marquez: niente Qatar, spera di farcela per il Portogallo
Il due volte campione del mondo ha pubblicato sui social network un post con annesse foto post-intervento: "Ieri sono stato operato all'Hospital Ruber Internacional di Madrid per rimuovere il materiale di osteosintesi nella mia clavicola destra e nella mano sinistra. Inoltre, nello stesso intervento chirurgico, mi hanno eseguito una bursectomia artroscopica nella spalla destra.
Per spiegarlo in modo più semplice, mi hanno rimosso le placche e gli elementi di fissaggio che avevo nella clavicola e nella mano. Inoltre, hanno eliminato una piccola sacca dalla spalla che aiuta a evitare l'attrito tra i tendini e l'articolazione. Quest'ultimo intervento è stato eseguito mediante artroscopia, una tecnica minimamente invasiva.
L'operazione si è svolta senza intoppi e ora inizia il mio recupero a casa. Voglio ringraziare in particolare il dottor Samuel Antuña e tutto il team medico per il loro lavoro".
È andato tutto bene, ora Alex Marquez potrà concentrarsi sul recupero per cercare di fare ritorno in MotoGP in occasione del Gran Premio del Portogallo a Portimao, previsto nel weekend 20-22 novembre. Considerando che nel prossimo c'è il tanto discusso GP del Qatar, ha scelto il momento giusto per operarsi. Una mossa intelligente, almeno la sua, non quella di chi ha deciso di confermare un evento che si svolge in un luogo che in questo periodo storico può essere altamente pericoloso.

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