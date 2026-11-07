Paura per Bagnaia e bandiera rossa: la situazione nella MotoGP Sprint in Qatar

Pecco Bagnaia subito fuori causa della MotoGP Sprint in Qatar per un incidente provocato da Fermin Aldeguer nei primi giri: cos'è successo a Lusail.

Pecco Bagnaia letteralmente lanciato in aria e ricaduto pesantemente sull'asfalto, questo per il contatto al posteriore di Fermin Aldeguer, che ha "preso male le misure" in frenata alla curva 16 dopo il sorpasso su Pedro Acosta. Per l'alfiere Gresini Racing arriva un doppio Long Lap da scontare per aver causato l'incidente. Ad appena due giri dal via della MotoGP Sprint del L'incolpevoleletteralmente lanciato in aria e ricaduto pesantemente sull'asfalto, questo per il contatto al posteriore di Fermin Aldeguer, che ha "preso male le misure" in frenata alla curva 16 dopo il sorpasso su Pedro Acosta. Per l'alfiere Gresini Racing arriva un doppio Long Lap da scontare per aver causato l'incidente. Ad appena due giri dal via della MotoGP Sprint del GP Qatar ecco il fattaccio: un bruttissimo momento per il piemontese di Ducati, che stava tenendo un'ottima 5^ posizione prima del contatto... Dopo una prima bandiera gialla ecco la bandiera rossa: tutto fermo, piloti di ritorno ai box e soccorsi immediati per il dolorante Bagnaia, sempre cosciente ma evacuato in barella. La ripartenza sarà per una distanza di 10 giri e dalle posizioni originarie, ma soprattutto si attendono notizie sulla situazione dell'italiano, sperando non ci siano state conseguenze non una forte botta.

Era il miglior GP di Bagnaia finora...

Non è una stagione MotoGP facile per lui, l'ultima con i colori Ducati prima di passare ad Aprilia per il rivoluzionario Mondiale 2027. Purtroppo stiamo vedendo l'ombra di quel Pecco Bagnaia che ha vinto due titoli MotoGP con Ducati, con annesse critiche da molte parti che non ripeteremo. Stavolta invece Bagnaia aveva iniziato bene, facendosi vedere nelle zone alte della classifica e ottenendo in qualifica un'ottima quinta posizione. La partenza nella "prima Sprint" (appena due giri a referto, come detto) era stata molto positiva, Bagnaia si teneva in zona podio ed era da scommettere che ci avrebbe provato più avanti, ma ecco il colpo di scena. Ora il piemontese è al Centro Medico per tutti i controlli del caso, seguiranno aggiornamenti non appena verranno comunicati.