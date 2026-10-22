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Yamaha MT-125 2027: cambia il look, restano motore VVA e telaio Deltabox

Novità
di Elisabetta Lubrani
Novità: Yamaha MT-125 2027
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Yamaha ha presentato la MT-125 2027 e la scelta è chiara: tutto nuovo fuori, quasi niente da toccare sotto. La piccola naked da patente A1 entra nella nuova generazione Hyper Naked con un design più affilato, mentre la base tecnica resta quella conosciuta. L'arrivo nelle concessionarie è previsto per il primo trimestre del 2027, il prezzo non è ancora stato comunicato.
La famiglia MT è nata più di dieci anni fa e comprende MT-09, MT-07, MT-03 e MT-125. La ottavo di litro si avvicina ancora di più allo stile delle sorelle maggiori, con un profilo più slanciato e un frontale dal carattere più aggressivo.

Sella e serbatoio ridisegnati

Le modifiche principali riguardano la sella, nuova e più snella, e il serbatoio dalle forme più scolpite. La seduta più stretta dovrebbe migliorare la presa con le ginocchia e lasciare al pilota maggiore libertà di movimento. Yamaha punta sul comfort sia nella guida rilassata in città sia in quella più sportiva tra le curve.
Sui fianchi compaiono pannelli testurizzati con motivo trasparente fumé, effetto glitch e logo MT, accompagnati da una nuova grafica "125" sul serbatoio. Il frontale sfoggia una mascherina trasparente fumé con logo MT-125 a effetto smerigliato, luci di posizione LED dal disegno a lama e indicatori di direzione aggiornati.

La meccanica non cambia

Sotto la nuova veste resta il monocilindrico da 125 cc con fasatura variabile delle valvole VVA, raffreddato a liquido, montato nel telaio Deltabox. Confermate anche la forcella a steli rovesciati da 41 mm e l'altezza della sella di 810 mm.
La strumentazione è affidata a un display TFT da 5 pollici con connettività smartphone tramite l'app gratuita Yamaha MyRide, navigazione passo-passo e gestione di chiamate, musica e messaggi. La app permette anche di registrare dati come angolo di piega e distanza percorsa.
Novità: Yamaha MT-125 2027

Quattro colori e accessori

La novità cromatica è la livrea Redline White ad alto contrasto, con sella bicolore. Si affianca alle tinte Ice Storm, Icon Blue e Tech Black.
Ora resta da conoscere il listino: la nuova MT-125 è attesa nei concessionari per l'inizio della prossima stagione, quando si capirà se il restyling basterà a mantenerla tra le naked 125 di riferimento.
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