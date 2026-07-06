Marquez al WDW senza rischi: i problemi fisici non sono risolti

Cala il sipario sul World Ducati Week, evento imperdibile per tutti i tifosi della Ducati e per gli appassionati di motociclismo. Non poteva mancare l'asso della MotoGP Marc Marquez , anche se la vittoria della Race of Champions porta la firma di Nicolò Bulega. Il nove volte iridato ha preferito prendersela più comoda, senza troppi rischi per il suo fisico ancora reduce dagli infortuni.

Obiettivo Sachsenring

In vista del prossimo impegno in MotoGP al Sachsenring, dove il #93 ha sempre brillato in passato, Marc Marquez ha fatto la sua bella comparsa al WDW 2026 tenutosi a Misano. Ma l'attenzione è già puntata al prossimo Gran Premio, l'ultimo prima della pausa estiva. "Il fatto di aver vinto l’anno scorso significa che ho vinto molte gare; ne ho vinte… sette di fila", ha detto Marc Marquez a Sky Sport. "Penso che sia un circuito che mi piace, un circuito che si adatta abbastanza bene al mio stile. Vedremo, cercheremo di lavorare bene durante il weekend e, soprattutto, di lottare per il podio".

Problemi fisici per Marc

Desta ancora qualche preoccupazione la sua condizione fisica, in tal senso la pausa in campionato giocherà a suo favore. "La moto funziona, il team funziona e la mia mente funziona. Dobbiamo lavorare sul mio fisico, quindi cercherò di fare un piccolo passo avanti quest'estate - ha aggiunto il pilota della Ducati -. Le vacanze saranno più brevi e proverò a fare un altro passo avanti e vedere fin dove possiamo arrivare con questo braccio".

Titolo iridato e finale di carriera

La mia più grande ambizione è quella di godermi la mia passione negli ultimi anni della mia carriera", ha dichiarato il trentatreenne catalano. "A volte gli atleti terminano la carriera odiando il loro sport o la loro passione. Perché normalmente, negli ultimi anni, si possono subire infortuni, pressioni e ottenere risultati negativi. Ma quello che voglio fare è semplicemente cercare di godermi gli ultimi anni della mia carriera. Questo sarà l'obiettivo principale". 42 punti lo separano da Jorge Martin, leader attuale della classifica MotoGP. Il titolo mondiale resta un obiettivo, nonostante quest'anno l'impresa sia più difficile rispetto all'anno scorso. Di recente ha annunciato ufficialmente il rinnovo con Ducati, e potrebbe essere il suo ultimo contratto da pilota. "", ha dichiarato il trentatreenne catalano. "".

Grande agonismo al WDW

In merito alla sfida "amichevole" del WDW, Marc Marquez si è detto stupito per l'agonismo sfoggiato dai suoi colleghi di marca. "Ho visto anche che c’è stata una battaglia davvero incredibile tra Diggia e Morbido. Forse anche un po’ più di quanto avrei voluto vedere, ma ehi: sono piloti e una gara è una gara, quindi danno sempre il massimo".