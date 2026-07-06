MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Marquez al WDW senza rischi: i problemi fisici non sono risolti

MotoGP
di Luigi Ciamburro
lunedì, 06 luglio 2026 alle 10:30
Marc Marquez
Aggiungi come fonte preferita su Google
Cala il sipario sul World Ducati Week, evento imperdibile per tutti i tifosi della Ducati e per gli appassionati di motociclismo. Non poteva mancare l'asso della MotoGP Marc Marquez, anche se la vittoria della Race of Champions porta la firma di Nicolò Bulega. Il nove volte iridato ha preferito prendersela più comoda, senza troppi rischi per il suo fisico ancora reduce dagli infortuni.

Obiettivo Sachsenring

In vista del prossimo impegno in MotoGP al Sachsenring, dove il #93 ha sempre brillato in passato, Marc Marquez ha fatto la sua bella comparsa al WDW 2026 tenutosi a Misano. Ma l'attenzione è già puntata al prossimo Gran Premio, l'ultimo prima della pausa estiva. "Il fatto di aver vinto l’anno scorso significa che ho vinto molte gare; ne ho vinte… sette di fila", ha detto Marc Marquez a Sky Sport. "Penso che sia un circuito che mi piace, un circuito che si adatta abbastanza bene al mio stile. Vedremo, cercheremo di lavorare bene durante il weekend e, soprattutto, di lottare per il podio".

Problemi fisici per Marc

Desta ancora qualche preoccupazione la sua condizione fisica, in tal senso la pausa in campionato giocherà a suo favore. "La moto funziona, il team funziona e la mia mente funziona. Dobbiamo lavorare sul mio fisico, quindi cercherò di fare un piccolo passo avanti quest'estate - ha aggiunto il pilota della Ducati -. Le vacanze saranno più brevi e proverò a fare un altro passo avanti e vedere fin dove possiamo arrivare con questo braccio".
Marc Marquez al WDW

Titolo iridato e finale di carriera

42 punti lo separano da Jorge Martin, leader attuale della classifica MotoGP. Il titolo mondiale resta un obiettivo, nonostante quest'anno l'impresa sia più difficile rispetto all'anno scorso. Di recente ha annunciato ufficialmente il rinnovo con Ducati, e potrebbe essere il suo ultimo contratto da pilota. "La mia più grande ambizione è quella di godermi la mia passione negli ultimi anni della mia carriera", ha dichiarato il trentatreenne catalano. "A volte gli atleti terminano la carriera odiando il loro sport o la loro passione. Perché normalmente, negli ultimi anni, si possono subire infortuni, pressioni e ottenere risultati negativi. Ma quello che voglio fare è semplicemente cercare di godermi gli ultimi anni della mia carriera. Questo sarà l'obiettivo principale".

Grande agonismo al WDW

In merito alla sfida "amichevole" del WDW, Marc Marquez si è detto stupito per l'agonismo sfoggiato dai suoi colleghi di marca. "Ho visto anche che c’è stata una battaglia davvero incredibile tra Diggia e Morbido. Forse anche un po’ più di quanto avrei voluto vedere, ma ehi: sono piloti e una gara è una gara, quindi danno sempre il massimo".

Leggi anche

Pecco Bagnaia: tutta la verità sul rapporto con Marc MarquezPecco Bagnaia: tutta la verità sul rapporto con Marc Marquez
Davide Tardozzi: indiscrezione di mercato sul team VR46Davide Tardozzi: indiscrezione di mercato sul team VR46
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto
Marc Marquez

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Ai Ogura
MotoGP

L'exploit di Ai Ogura: freno posteriore e fisico non palestrato

06 luglio 2026
Alex Marquez 2027 MotoGP KTM announcement
MotoGP

Addio Ducati Gresini, scommessa KTM: Alex Marquez guida la svolta epocale MotoGP

06 luglio 2026
diggia-vr46-addio-motogp
MotoGP

"Pensavo fosse più facile": Di Giannantonio in lacrime, il video d'addio a VR46

06 luglio 2026

Altre notizie

Ai Ogura

L'exploit di Ai Ogura: freno posteriore e fisico non palestrato

MotoGP
Alex Marquez 2027 MotoGP KTM announcement

Addio Ducati Gresini, scommessa KTM: Alex Marquez guida la svolta epocale MotoGP

MotoGP
diggia-vr46-addio-motogp

"Pensavo fosse più facile": Di Giannantonio in lacrime, il video d'addio a VR46

MotoGP
Jonathan Rea pilota Honda HRC

Jonathan Rea, da Suzuka a Donington: Honda ha bisogno di lui anche in Superbike

Superbike
Silvestone GP: Andrea Antonelli fermato da un altro guasto meccanico: il secondo in tre gare

Formula 1, Silverstone scuote gli equilibri dell’affidabilità

Formula 1

Articoli popolari

Davide Tardozzi

Davide Tardozzi: indiscrezione di mercato sul team VR46

MotoGP
8 Ore Suzuka: Honda imbattibile, 32° trionfo

8 Ore Suzuka: Honda non sbanda e trionfa, Jonathan Rea è nel Mito

In Pista
Nicolo Bulega guida la Ducati a Misano Adriatico per il WDW 2026

WDW 2026, Qualifiche Race of Champions: Superbike batte MotoGP, Bulega in pole

MotoGP
Nicolò Bulega pilota Ducati alla Race of Champions del WDW 2026 a Misano

WDW 2026, Race of Champions: Bulega schiaccia tutti, monopolio Superbike sul podio

MotoGP
8 Ore Suzuka: la partenza sul bagnato

8 Ore Suzuka: Ale Delbianco il sogno tramonta all'alba, la sua Yamaha è distrutta

In Pista

Loading