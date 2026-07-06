Formula 1, Silverstone scuote gli equilibri dell’affidabilità

Una vecchia pista d'atterraggio della RAF, nel cuore del Northamptonshire. Silverstone non è un circuito come gli altri. È la culla della Formula 1, ma anche il luogo in cui il motorsport continua a misurare sé stesso. Un tracciato selettivo che mette a nudo pregi e difetti di vetture e piloti.

Con i suoi 5,891 km, Silverstone è veloce, fluido. Per certi versi – e ne abbiamo avuto una dimostrazione nell’ultimo GP – spietato. Lo è stato per Max Verstappen, uscito di scena alla Stowe a quattro giri dalla fine, quando era terzo; lo è stato per Andrea Kimi Antonelli, frenato dal cedimento della carenatura dell'impianto frenante sull'asse anteriore sinistra mentre stava per prendere Charles Leclerc al primo posto. La rottura ha pregiudicato il funzionamento della sospensione e anche dello sterzo.

Silverstone, ancora una volta, ha contribuito a scuotere equilibri di affidabilità già precari, lasciando un segno sul prosieguo della stagione.

Un cordolo, il danno e una gara buttata

“Ho qualcosa di rotto nella macchina”, comunica Antonelli via radio al team. Rallenta subito e torna ai box. La squadra cambia tutto il possibile, ma al rientro in pista il leader del mondiale continua a lamentare che "la macchina non gira". Nuova sosta ai box, durante la quale viene rimosso un componente danneggiato incastratosi nella sospensione sinistra. L’obiettivo diventa allora raccogliere almeno un punto, ma le difficoltà di guida lo costringono a oltrepassare per cinque volte i limiti della pista, incappando nella penalità.

Solo successivamente emergerà l’origine del problema: un passaggio duro sul cordolo di curva 9. Le sollecitazioni del tracciato inglese hanno di nuovo portato alla luce una fragilità tecnica. Questa volta, destinata ad alimentare gli interrogativi sull’affidabilità non di un’auto qualunque, ma della migliore.

L’usura invisibile di Silverstone

Silverstone non concede mai tregua. La parte tecnica più sfidante, però, dura appena una manciata di secondi: la sequenza che va dalla Copse affrontata quasi in pieno, fino ai continui cambi di direzione della Maggots, della Becketts e della Chapel. Tanto quanto basta per fare selezione diretta; o per accumulare sollecitazioni destinate prima o poi a presentare il conto. Le monoposto entrano a quasi 300 km/h. Ma più che la power unit, contano le sospensioni. Le vetture generano un carico aerodinamico che scatena una guerra d’attrito. In mezzo, un unico punto d'appoggio: lo pneumatico anteriore sinistro. La gomma anteriore è schiacciata contro l’asfalto, sopportando forze G laterali che mettono alla prova l’affidabilità delle sospensioni, oltre che la struttura stessa della mescola.