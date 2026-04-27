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Marc Marquez preoccupa Ducati: "Non siamo da titolo"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
lunedì, 27 aprile 2026 alle 8:05
Marc Marquez
Marc Marquez a Jerez
Un altro weekend di MotoGP dal doppio volto per Marc Marquez, che a Jerez vince nella Sprint e incassa il secondo "zero" stagionale nella gara lunga. Partito dalla pole position, il pilota della Ducati ha mantenuto la testa del gruppo, ma è caduto alla curva 11 dopo due giri. Viene sbalzato in aria e finisce nella ghiaia, fortunatamente senza nessuna conseguenza per il numero 93. La vittoria del fratello minore ha reso meno amara la domenica andalusa.

Inizio di stagione in salita

Si riconferma un inizio di stagione complicato per il campione in carica della classe MotoGP, ancora a secco di vittorie domenicali dopo quattro Gran Premi. Quinto in classifica piloti con un bottino di 57 punti e un gap di 44 punti dal leader provvisorio Marco Bezzecchi. Cosa è successo? "A volte non c'è bisogno di cercare una spiegazione per le cadute. Sono semplicemente caduto. Il motivo non è chiaro, ma il 90% delle cadute sono colpa del pilota, quindi devo aver fatto qualcosa di sbagliato".
Al di là della caduta Marc Marquez non aveva il ritmo per puntare alla vittoria. Suo fratello Alex aveva qualcosa in più sin dalle prime fasi. "Quando ho tagliato il traguardo, ho visto Alex +0.2 sul tabellone dei box e alla curva 5 lo sentivo già molto vicino. Mi sono detto che non era il mio rivale. Oggi non lo era, perché era un passo avanti a tutti, e ho pensato: 'Se non mi supera qui, mi supererà al prossimo giro o alla prossima curva'. Quindi ho deciso di frenare senza esagerare o chiudere troppo la traiettoria, perché erano i primi giri e volevo perdere meno tempo possibile, perché potevo lottare per il terzo o il quarto posto".

Marc cerca la svolta

Difficile fare previsioni sul campionato e sulla corsa al titolo MotoGP. Bezzecchi resta saldamente al comando, ma mancano ancora 18 round in cui tutto può ancora succedere. "Al momento non siamo al livello o nella posizione di parlare di titolo, perché perdiamo punti ogni fine settimana - ha ammesso Marc Marquez dopo il Gran Premio di Jerez -. Ogni domenica facciamo fatica e, quando succede, significa che manca qualcosa. Quindi stiamo lavorando per cercare di trovare una soluzione, perché con il nostro livello attuale non possiamo lottare per il Mondiale".
Riguardo alla superiorità dell'Aprilia, attualmente prima nel Campionato Costruttori e seconda in classifica generale: "Non è una novità. Sono stati molto veloci fin dai test pre-stagionali, ma qui ha vinto una Ducati e un'altra è arrivata terza, quindi ecco la situazione. Vediamo se riusciamo a fare un passo avanti nei test ed essere costanti, soprattutto la domenica, quando l'Aprilia dà il meglio di sé".

Giornata di test a Jerez

La telemetria di suo fratello Alex sarà molto utile al nove volte iridato. Ma fondamentale è il test MotoGP di oggi, ancor più dei test invernali. Sarà l'unica occasione utile per spingere sull'evoluzione della Ducati Desmosedici GP26. "Quando un'altra casa produttrice ti spinge, è ancora più importante per Ducati, soprattutto per trovare quei piccoli dettagli che ti danno la giusta spinta. Vedremo se riusciremo a fare un passo avanti e, soprattutto, dobbiamo confermare questo passo avanti sui prossimi circuiti".

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