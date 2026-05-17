Bezzecchi mastica amaro in Catalunya: "Che brutta figura"

Nel sabato di MotoGP a Barcellona l'Aprilia deve tirare un colpo di freno. Marco Bezzecchi deve accontentarsi del nono posto, mentre il compagno di box Jorge Martin rimedia un'altra caduta. Il miglior piazzamento del marchio di Noale porta la firma di Raul Fernandez, quarto. Nella giornata di domenica il leader di classifica proverà a invertire il senso di marcia in un weekend iniziato in salita.

Occasione sprecata per 'Bez'

La MotoGP Sprint in Catalunya dimostra che l'Aprilia non è il gigante imbattibile che tutti pensavano fino a qualche giorno fa. Tutto può variare in base alla pista, alle condizioni esterne, al feeling con la moto. Per Ducati può essere una spinta sul morale, anche in assenza del suo campione Marc Marquez. A vincere la gara veloce del sabato ci pensa Alex Marquez con la GP26 del team Gresini. Invece, per Bezzecchi c'è il rischio che sia un Gran Premio da dimenticare.

Il pilota della VR46 Academy si è qualificato dodicesimo dopo una caduta nella Q2, nella Sprint è riuscito a conquistare solo un punto, dopo aver mostrato un calo di ritmo a metà gara. Jorge Martin, principale rivale nella lotta per il titolo, ha subito la sua quarta caduta in soli due giorni mentre era in quinta posizione. Tutto sommato il 'Bez' ne trae vantaggio da questa situazione, anche se adesso si teme il ritorno delle Ducati.

Le gomme tradiscono il leader del Mondiale

In vista della gara odierna, gli uomini Aprilia avranno un bel da fare per allestire la migliore RS-GP che possa pennellare al meglio le curve del Montmelò. "È stata una giornata un po' complicata. La caduta non era necessaria, ma è stato un errore che onestamente non mi aspettavo, perché era già il mio secondo time attack. Pensavo che la gomma anteriore fosse pronta un po' di più, ma mi ha tradito subito, mi ha abbandonato. Ed è lì che le cose si sono un po' complicate".

Nonostante la partenza dalle retrovie, il leader provvisorio della MotoGP si è reso autore di una buona partenza, risalendo fino alla sesta piazza. Poi l'usura delle gomme gli ha impedito di restare incollato al gruppo di testa. "Ho iniziato a soffrire e ho perso tutte le posizioni che avevo guadagnato, finché anche Bestia mi ha superato. Poi, per fortuna, Bastianini ha fatto un errore, così alla fine l'ho superato di nuovo, anche se è una magra consolazione".

ono io quello che sta faticando su questo circuito, soprattutto oggi, perché ieri andavo meglio. Quindi non credo che sia la moto a soffrire", ha concluso Bezzecchi. "Ci sarà sicuramente del lavoro da fare, perché oggi abbiamo fatto una figuraccia, ma sono sicuro che possiamo fare bene. Resto positivo, i ragazzi lavorano sempre al 200%, e anch'io. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è dare il massimo domani e cercare di ribaltare la situazione". Cala il sipario sul sabato catalano, per Marco un solo punto in classifica che ha quasi il sapore di beffa. "S", ha concluso Bezzecchi. "".