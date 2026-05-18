Test MotoGP Catalunya: caduta per Martin, nessuna frattura ma accertamenti in ospedale

Jorge Martin in ospedale per controlli dopo la caduta: la situazione nella giornata di test MotoGP a Barcellona.

Dopo la paura di ieri, l'attenzione si sposta su Jorge Martin, protagonista di una nuova caduta al Montmelo nella mattinata di Test MotoGP in Catalunya. Portato al Centro Medico per i primi controlli, è stato poi trasferito in ospedale per esami più approfonditi. Ecco la nota ufficiale Aprilia: "A seguito della caduta alla curva 7, Jorge Martin è stato portato al centro medico del circuito per accertamenti, soprattutto al gomito sinistro e alla gamba destra. Dagli esami eseguiti al centro medico del circuito, non risultano fratture visibili, ma è stato deciso comunque di portare Martin all'Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona per ulteriori accertamenti".

Nel frattempo procede la giornata unica di prove ufficiali MotoGP sul tracciato catalano. Assente Fabio Di Giannantonio , coinvolto in parte nel grave incidente di Alex Marquez: d'accordo con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, il romano non prende parte al test di oggi e si concentrerà solo sul recupero in vista del prossimo GP. In pista, assieme ai piloti ufficiali MotoGP, c'è anche il collaudatore Augusto Fernandez, che continua il lavoro sulla Yamaha M1 V4 dopo quanto già svolto da wild card nel weekend di gara archiviato ieri. Al comando abbiamo visto a lungo un'altra Yamaha, quella di Fabio Quartararo, finché non è arrivato Pedro Acosta nella parte finale della sessione mattutina. Non si sono viste particolari novità sulle moto dei vari costruttori, forse avremo qualcosa in più nel pomeriggio? Ora intanto tocca alla pausa pranzo, si ripartirà poi alle 13:20 con bandiera a scacchi prevista alle 18:00 (e domani toccherà ad una giornata unica di test ufficiali per la Moto2). Ecco intanto com'è andata.

La classifica del mattino