Sollievo dopo la paura: Alex Marquez rassicura tutti dopo il botto in Catalunya

Alex Marquez si mostra in foto dopo il grave incidente al Montmelo. La situazione e i prossimi passi.

Dopo la paura, il sollievo ed anche una prima immagine. Sul profilo social di Alex Marquez infatti è comparsa una foto del pilota Gresini Racing, per rassicurare tutti, assieme ad una breve didascalia. "Tutto sotto controllo!! Tocca passare per la sala operatoria stasera, ma non potrei essere in mani migliori. Grazie mille a tutti per esservi preoccupati e per i messaggi d'affetto che sto ricevendo". Un'altra bellissima notizia dopo il grave incidente durante la gara MotoGP in Catalunya che ha fatto tremare tutti. Il botto contro la KTM di Acosta, frenata da un problema tecnico, ha provocato una carambola da paura, ma fortunatamente rimarrà solo un brutto ricordo, una volta che il pilota spagnolo si sarà ristabilito dalla frattura marginale della vertebra C7, da monitorare, e dalla frattura della clavicola, che invece verrà sistemata oggi con un intervento.

È andata bene

Una gara che ha sollevato parecchie polemiche, più piloti infatti non hanno apprezzato la ripartenza dopo i due brutti incidenti avvenuti al Montmelo. Il primo è quello che appunto ha visto protagonista Alex Marquez, in lotta per la vittoria assieme a Pedro Acosta, che gli stava davanti. Di colpo ecco l'inaspettato: c'è un problema alla KTM RC16, ma lo spagnolo non ha neanche il tempo di alzare la mano per avvisare, come farà poco dopo. Il vice-campione MotoGP gli è vicinissimo e non può evitarlo: è contatto, la Ducati #73 è ormai fuori controllo e sbanda ad alta velocità verso destra, per poi finire sull'erba, dove inizierà la terribile carambola. Marquez rimane a terra, la D16 si disintegra e molti pezzi finiscono in pista, uno colpendo anche lo sfortunato Di Giannantonio lì vicino (senza conseguenze serie). Bandiera rossa e soccorsi immediati, l'ambulanza lo porta in ospedale, finalmente dopo ore di attesa iniziano ad arrivare notizie confortanti, anzi è andata molto bene visto quello che è successo... Si può sorridere, è andata bene.