MotoGP, duello infuocato tra Acosta e Marquez: una bella anticipazione del 2027

Grandi battaglie tra i due futuri compagni di squadra: ha avuto la meglio il pilota KTM, però il ducatista ha dovuto fare i conti con una condizione fisica non perfetta.

Non ci sono ancora gli annunci ufficiali, ma si sa che Marc Marquez Pedro Acosta correranno assieme per il team factory Ducati MotoGP nel 2027 e nel 2028. In tanti non vedono l'ora di vedere come saranno le loro lotte ad armi pari e se ci saranno anche eventuali tensioni che la squadra si ritroverà a dover gestire. Intanto, al Mugello i due si sono ritrovati a battagliare senza esclusione di colpi, ma sempre correttamente.

Il pilota KTM l'ha spuntata con una RC16 che aveva dei limiti sul rettilineo, anche se il sesto posto non può farlo felice. Il connazionale ha chiuso settimo, con la giustificazione di essersi presentato al Gran Premio d'Italia dopo due operazioni che inevitabilmente non gli hanno permesso di essere al 100%. In particolare, quella alla spalla destra lo ha condizionato, serve ancora del tempo per il pieno recupero.

MotoGP Mugello: che battaglia tra Acosta e Marquez

Nella prima parte della gara MotoGP in Toscana i due piloti hanno duellato per la quarta posizione, con Marquez che ha fatto di tutto per tenere dietro Acosta. Si è difeso con le unghie e con i denti, sfruttando le migliori performance del motore Ducati per evitare il sorpasso o per superare a sua volta alla curva San Donato, dopo il lungo rettilineo del Mugello Circuit.

Certamente, il duello non ha fatto benissimo alle loro gomme e sono stati superati sia da Ai Ogura sia da Fabio Di Giannantonio, arrivati da dietro e bravi a chiudere rispettivamente al quarto e al quinto posto, appena dietro a Pecco Bagnaia. Acosta ha cercato di fare i miracoli con la sua KTM RC16, evidentemente meno competitiva dell'Aprilia RS-GP26 e della Ducati Desmosedici GP26. Alla fine, si è dovuto accontentare di una top 6. A Marquez la sconfitta non fa male, dato che era al rientro e nell'ultima parte della gara ha sofferto sul piano fisico. Se fosse stato al top, probabilmente lo avremmo visto sul podio.

I commenti di Pedro e Marc a Sky Sport MotoGP

Acosta non nasconde di essersi veramente divertito lottando con una leggenda MotoGP, anche se avrebbe voluto essere in una condizione tecnica migliore con la sua KTM RC16: "Mi sono divertito tanto e spero che lo abbiano fatto anche i tifosi. Penso che sia stata una delle lotte più dure che ho fatto in MotoGP. Lottando ho perso un po', però non penso che avevo passo per andare più forte degli altri che sono arrivati davanti. Non so perché, ma in questo weekend abbiamo fatto fatica come velocità e accelerazione. Era già successo nel sabato di Austin e nel GP in Brasile. Dobbiamo controllare i dati e vedere come migliorare, perché oggi abbiamo fatto davvero fatica".

Anche Marquez si è goduto la battaglia con il connazionale, finché il suo fisico non lo ha costretto a rallentare e ad accontentarsi della settima posizione finale: "Mi sono divertito, la pelle si vende cara. Ho cercato di stare lì, di fare il mio 100% finché ho iniziato a morire verso la fine. Ho una moto superiore a quella di Pedro, per questo potevo lottare con lui, che stava guidando un po' meglio. Riuscivo a superarlo in rettilineo e a rimanere davanti, ma quando mancavano 8 giri ho iniziato a calare tantissimo e ho deciso di finire la gara. Come punto di partenza non è male. C'è stato più un consumo del mio corpo che un consumo della gomma, alto ma gestibile. Comunque, già a 10 giri dalla fine non guidavo bene e sembrava che la gomma si consumasse di più. Il problema è che quando il muscolo si stanca dice basta, la spalla lavora in modo strano e iniziano irritazione e dolore. È normale, è un muscolo che con il nervo non lavorava e adesso lavora".