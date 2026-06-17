Max Sontacchi lancia il Team Nexum: quando il motociclismo abbatte ogni barriera

Corsedimoto ospita le storie dei ragazz* di Diversamente Disabili, raccontate da loro stessi. Piloti e persone che hanno trasformato la disabilità in un'opportunità. Piloti sempre, arresi mai. Max Sontacchi pilota e manager senza barriere. Ecco chi è, da dove viene e cosa fa.

Da motociclista normodotato a pilota diversamente abile il salto è enorme. Ma quando, dopo l’incidente che ha dato il via alla sua seconda vita nel 2005, cambiano improvvisamente e drasticamente tutte le abitudini e le abilità, Maximilian Sontacchi non solo reagisce positivamente, ma riesce anche a reinventarsi con una forza che è al tempo stesso personale e di amore incondizionato per le due ruote.

Nonostante la nuova condizione di vita (l’incidente in moto lo ha reso paraplegico), Max scopre prima il drifting, specialità automobilistica che gli regala non poche soddisfazioni, e nel 2014 torna in moto, con un mezzo speciale adattato alle sue esigenze.

Ricominciare da capo

Impara di nuovo a guidare senza l’ausilio delle gambe e nel 2015, con la Onlus Di.Di. Diversamente Disabili, si riaffaccia al mondo delle competizioni partecipando alla “Dream World Bridgestone Cup”, gara unica riservata a piloti con disabilità.Così come il mondo delle due ruote è impegnativo per qualunque pilota a livello di costi e sponsorizzazioni, lo è anche per i diversamente abili – ma non diversamente piloti.

Prima fonda il proprio team personale per correre, poi trova unacollaborazione con il Team Sk Racing. Nel 2019 diventa campione italiano assoluto nella categoria 600cc della Octo Cup , primo pilota paraplegico della categoria. Nello stesso anno si classifica anche al terzo posto del campionato europeo 600 riservato ai diversamente abili, campionato che, sotto il nome di Handy Bridgestone Cup, vince nel 2021.

Ufficiale Yamaha

I risultati nazionali ed europei continuano per qualche anno, sempre in sella alla sua Yamaha R6 come pilota paraplegico ufficiale di Yamaha Racing. Compete con successo anche nella categoria 1000 cc con la Yamaha R1. Quasi sazio di risultati (quasi, perché un pilota non si accontenta mai) cambia nuovamente rotta e azzarda una strada nuova: nel 2025 fonda il Team Nexum, del quale è team manager insieme all’amico Manuel Grandi, pilota normodotato. La differenza con le esperienze precedenti è l’apertura che il progetto dichiara fin dal nome: nexum, insieme. Il team è infatti un esempio raro e prezioso, delicato e potente, di perfetta unione tra piloti diversamente abili e normodotati.

Il progetto dà continuazione all’impegno che già da anni Max aveva dedicato ad altri piloti disabili, per rimetterli in moto e in pista. Con lui, nel Team Nexum , infatti corrono quest’anno altri cinque piloti con disabilità e, insieme, alcuni piloti normodotati. Ognuno nel suo campionato, ma sempre insieme.

Nexum, progetto di vita

“Nexum è un progetto di sport, solidarietà e inclusione – racconta il team manager – che nasce direttamente dalla mia storia di vita, da quello che ho vissuto, imparato e re- imparato. Come team manager, diversamente che come pilota, sono oggi molto più impegnato in relazioni, incontri e possibilità che possano diventare di sostegno per me e per gli altri piloti del team. Ma non dimentico il me pilota, che è quello che vuole ancora correre, divertirsi, vincere. Ma se ieri le emozioni più grandi erano quelle dovute ai miei risultati, oggi nel mio cuore c’è spazio per altri piloti, ognuno con la propria storia, le proprie difficoltà ma lo stesso impegno. Ed ogni loro risultato è una gioia anche mia. Certo, il lavoro è tanto e difficile, del resto il nostro meraviglioso mondo del motociclismo professionistico lo è: ma stiamo illuminando la strada del motociclismo paralimpico enessuno potrà mai più chiuderla”.