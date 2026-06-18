MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

La nuova rivoluzionaria era della MotoGP inizia al buio

MotoGP
di Alessio Piana
giovedì, 18 giugno 2026 alle 7:30
Liberty Media
L'accordo tra MSMA, IRTA e MotoGP Sports Entertainment Group è cosa fatta, pertanto la nuova era della top class sotto il cappello di Liberty Media può avere inizio.
Tuttavia, senza le luci dei riflettori: anzi, al buio. O meglio, a porte chiuse. L'accordo commerciale coincide con la prima uscita pubblica delle MotoGP 850cc con gli pneumatici Pirelli e qualche pilota titolare in sella, ma di questo se ne potrà parlare in base a voci di corridoio, ufficiose e non confermate.

IL CONTRASTO TRA MARKETING E SPORT

A MSEG, già Dorna Sports, sarebbe piaciuto celebrare l'avvenuto accordo con una foto di rito con le 850cc in vetrina. Presumibilmente si procederà in maniera diversa, anche perché i primi test collettivi con le nuove moto e gli pneumatici Pirelli non saranno pubblici. Lunedì i media non potranno far capolino in pista, così come non verranno rilasciati tempi sul giro, sensazioni e quant'altro. Per logiche di riservatezza inerenti gli accordi vigenti (non si può e non si vuole manifestare alcun tipo di confronto tra Michelin e Pirelli: dal loro punto di vista, anche giustamente), per quanto stride un po' con il voler generare attenzione e stuzzicare la curiosità degli appassionati.

I TEST PIU' ATTESI A PORTE CHIUSE

Lo si voglia o meno, la prima uscita collettiva (ma non pubblica) delle Ducati e Aprilia 850cc rispettivamente con Marc Marquez e Marco Bezzecchi, genera hype. Il tutto si risolverà come un tempo: alla fine riferimenti cronometrici e sensazioni "ufficiosamente" si conosceranno, all'insegna di "Alla fine è andata così, ma io non ti ho detto nulla". Passando da qualche indiscrezione attendibile a rumors da "Gol di Zoff di testa su calcio d'angolo" (citazione).

NEL 2002 CONTRO LA SUPERBIKE

In fondo i segreti hanno le gambe corte. Dopo un quarto di secolo si è scoperto che il primo prototipo della Honda RC211V scese in pista allegramente tra Suzuka e SUGO nel lontano 2000, figuriamoci ora. A proposito dei tempi che furono: nel 2002 i Test IRTA pre-campionato a Barcellona vennero trasmessi in diretta televisiva con moto nere, nulla in palio (la BMW per il più veloce arrivò in seguito), ma con un duplice intento. Vuoi per presentare la nuova era della classe regina, vuoi per disturbare il Mondiale Superbike, nello stesso weekend impegnato a Valencia nel primo round della stagione 2002...

Leggi anche

MotoGP Brno: Aprilia vs Ducati, nuovi equilibri dopo l'Ungheria? Orari TV e streamingMotoGP Brno: Aprilia vs Ducati, nuovi equilibri dopo l'Ungheria? Orari TV e streaming
La MotoGP del futuro: ecco dove si andrà a correreLa MotoGP del futuro: ecco dove si andrà a correre
"In Testa" la biografia di Jonathan Rea - In tutte le librerie fisiche e on line. Per ordinare su Amazon Libri
Liberty Media

diAlessio Piana

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Valentino Rossi
MotoGP

Valentino Rossi spiazza il paddock: grande azzardo nel mercato piloti

18 giugno 2026
guidotti-aprilia-motogp
MotoGP

Rivoluzione in corso: Francesco Guidotti guiderà Trackhouse Aprilia nella nuova era MotoGP

18 giugno 2026
Franco Morbidelli
MotoGP

L'urlo di Franco Morbidelli: "Sto soffrendo tanto"

18 giugno 2026

Altre notizie

bonacorsi-ducati-out-mxgp

Crisi Ducati MXGP: Bonacorsi out per tre GP e risultati che non arrivano, progetto già naufragato?

Motocross
Valentino Rossi

Valentino Rossi spiazza il paddock: grande azzardo nel mercato piloti

MotoGP
guidotti-aprilia-motogp

Rivoluzione in corso: Francesco Guidotti guiderà Trackhouse Aprilia nella nuova era MotoGP

MotoGP
Franco Morbidelli

L'urlo di Franco Morbidelli: "Sto soffrendo tanto"

MotoGP
MotoGP: la prima curva è il momento decisivo?

All-In alla Prima Curva: l'Arte delle Decisioni ad Alto Rischio secondo i Piloti MotoGP

Racing Team

Articoli popolari

Pere Riba parla schietto: "Ecco perchè la Superbike non funziona"

L'analisi di Pere Riba: "Vi spiego perchè la Superbike di oggi non funziona"

Superbike
Jorge Martin

Jorge Martin rivelazione shock: "Avevo già firmato con Ducati"

MotoGP
Valentino Rossi

Valentino Rossi spiazza il paddock: grande azzardo nel mercato piloti

MotoGP
rossi-norris-motogp-f1

Valentino Rossi al Goodwood Festival of Speed: sfida di carisma con Norris tra F1 e MotoGP

Storie di Moto
motogp-balaton-park

“Il Balaton Park si è giocato la sua ultima carta”: il verdetto di Paolo Simoncelli

MotoGP

Loading