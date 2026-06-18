L'accordo tra MSMA, IRTA e MotoGP Sports Entertainment Group è cosa fatta, pertanto la nuova era della top class sotto il cappello di Liberty Media può avere inizio.

Tuttavia, senza le luci dei riflettori: anzi, al buio. O meglio, a porte chiuse. L'accordo commerciale coincide con la prima uscita pubblica delle MotoGP 850cc con gli pneumatici Pirelli e qualche pilota titolare in sella, ma di questo se ne potrà parlare in base a voci di corridoio, ufficiose e non confermate.

IL CONTRASTO TRA MARKETING E SPORT

A MSEG, già Dorna Sports, sarebbe piaciuto celebrare l'avvenuto accordo con una foto di rito con le 850cc in vetrina. Presumibilmente si procederà in maniera diversa, anche perché i primi test collettivi con le nuove moto e gli pneumatici Pirelli non saranno pubblici. Lunedì i media non potranno far capolino in pista, così come non verranno rilasciati tempi sul giro, sensazioni e quant'altro. Per logiche di riservatezza inerenti gli accordi vigenti (non si può e non si vuole manifestare alcun tipo di confronto tra Michelin e Pirelli: dal loro punto di vista, anche giustamente), per quanto stride un po' con il voler generare attenzione e stuzzicare la curiosità degli appassionati.

I TEST PIU' ATTESI A PORTE CHIUSE

"Alla fine è andata così, ma io non ti ho detto nulla". Passando da qualche indiscrezione attendibile a rumors da "Gol di Zoff di testa su calcio d'angolo" (citazione). Lo si voglia o meno, la prima uscita collettiva (ma non pubblica) delle Ducati e Aprilia 850cc rispettivamente con Marc Marquez e Marco Bezzecchi , genera hype. Il tutto si risolverà come un tempo: alla fine riferimenti cronometrici e sensazioni "ufficiosamente" si conosceranno, all'insegna di. Passando da qualche indiscrezione attendibile a rumors da "(citazione).

NEL 2002 CONTRO LA SUPERBIKE

In fondo i segreti hanno le gambe corte. Dopo un quarto di secolo si è scoperto che il primo prototipo della Honda RC211V scese in pista allegramente tra Suzuka e SUGO nel lontano 2000, figuriamoci ora. A proposito dei tempi che furono: nel 2002 i Test IRTA pre-campionato a Barcellona vennero trasmessi in diretta televisiva con moto nere, nulla in palio (la BMW per il più veloce arrivò in seguito), ma con un duplice intento. Vuoi per presentare la nuova era della classe regina, vuoi per disturbare il Mondiale Superbike, nello stesso weekend impegnato a Valencia nel primo round della stagione 2002...