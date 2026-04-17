MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Supersport Assen: Lucas Mahias, dieci e lode nel traffico

In Pista
di Paolo Gozzi
venerdì, 17 aprile 2026 alle 17:03
Supersport Assen: la pole è di Lucas Mahias
Lucas Mahias indovina la strategia perfetta e nel gran traffico della Supersport ad Assen arpiona la decima pole della carriera. Nel derby francese il pilota Yamaha svetta su Valentin Debis che ribadisce anche in questa occasione il superlativo potenziale della cinese terribile ZXMoto.

Il super giro di Lucas

Gli attimi finali della qualifica sono stati una bagarre incredibile con piloti lenti in traiettoria e altri che cercavano il varco giusto. Del casino generale hanno fatto le spese in tanti, fra questi uno Zaccone molto incisivo ma solo sesto alla fine della girandola. Sarà interessante attendere le eventuali decisioni della race direction. In prima fila di gara 1 (18 giri) scatterà anche l'altra R9 di Alberto Arenas.

Oncu padrone di "casa"

Mahias ha vinto il confronto a distanza con l'attesissimo Can Oncu. Il pilota turco avrà i riflettori puntati addosso ancora più del solito. Qui il team Ten Kate gioca in casa, visto che il reparto corse emanazione di una delle concessionarie di moto più importanti d'Olanda, si trova ad appena 50 chilometri a sud di Assen. La pluridecorata formazione del nord festeggerà i venticinquenni anni di competizioni, costellate da vittorie e titoli a ripetizione, anche in Superbike ai tempi gioriosi di James Toseland.

Bene anche Casadei, il leader è indietro

Subito dietro Zaccone c'è un altro dei nostri, Mattia Casadei. Scatterà in terza fila con il settimo. Brutta qualifica per Jaume Masia, soltanto nono. Per lo spagnolo leader del Mondiale si prospetta una prima sfida ad alta tensione.

Cardelus picchia duro 

Nei minuti iniziali della Superpole Xavi Cardelus è volato via in accelerazione all'ultima chicane. La Yamaha è schizzata in aria e l'impatto al suolo, anche del pilota, è stato molto violento. Il 28enne di Andorra ha aperto subito la visiera, quindi è sempre stato cosciente. I sanitari però lo hanno trattato a lungo in pista: per fortuna non c'è alcun danno alla testa, solo una contusione alla schiena che non gli impedirà di tornare in pista per gara 1. La sessione è stata subito interrotta, riprendendo dopo una quindicina di minuti d'attesa.

Leggi anche

Supersport: la parabola discendente MV Agusta con aggiornamenti inutili e gap preoccupanteSupersport: la parabola discendente MV Agusta con aggiornamenti inutili e gap preoccupante
Supersport, QJMotor debutta ad Assen: risolto il problema dell’omologazioneSupersport, QJMotor debutta ad Assen: risolto il problema dell’omologazione
Supersport

diPaolo Gozzi

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

sportbike-assen-veneman
In Pista

Sportbike Superpole: Assen esalta i padroni di casa, Gaggi e Vannucci gli azzurri nei 10

17 aprile 2026
0185870-2026-FIM-Ewc-LeMans-_result
In Pista

24 ore Le Mans 2026: gli orari e come vederla su Eurosport 2 e live streaming

16 aprile 2026
136479Fim_Ewc_24H_Motos_2025_Start_result
In Pista

Riparte l'Endurance con lo show della 24h Le Mans: tutti a caccia di YART Yamaha

16 aprile 2026

Altre notizie

Xavi Vierge pilota Yamaha Superbike guida la R1 nelle prove WorldSBK al TT Circuit Assen

SBK Assen: Vierge tiene a galla la Yamaha e sogna il podio, Locatelli delude

Superbike
sportbike-assen-veneman

Sportbike Superpole: Assen esalta i padroni di casa, Gaggi e Vannucci gli azzurri nei 10

In Pista
Superbike Assen Prove 2: Nicolò Bulega è imprendibile

Assen Prove 2: Nicolò Bulega corre forte verso la MotoGP, in Superbike è imprendibile

Superbike
Gajser_Rossi_MXGP_Trentino_2026

Gajser omaggia Valentino Rossi: livrea Yamaha speciale per il GP “di casa” in Trentino

Motocross
Gunther Steiner

Scontro Honda-KTM: caos nel paddock, team Tech3 al bivio

MotoGP

Articoli popolari

Valentino Rossi

Valentino Rossi: nuovi retroscena sui problemi con la Giustizia

MotoGP
Tempi duri per Moto2 3 Moto3: crollano ascolti e sponsor

Moto2 e Moto3 in caduta libera, che ne pensano i team? "Sono tempi duri"

In Pista
Nicolò Bulega è stato il più veloce nelle prime prove del Mondiale Superbike ad Assen

Assen Prove 1: Tolgono benzina alla Ducati ma Nicolò Bulega se ne frega

Superbike
Danilo Petrucci pilota BMW Superbike WorldSBK

SBK, Petrucci l'ha capito: con la BMW non può copiare Razgatlioglu

Superbike
MotoGP 2026

Mercato piloti impazzito: come sarà la griglia di partenza nel 2027

MotoGP

Loading