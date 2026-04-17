Supersport Assen: Lucas Mahias, dieci e lode nel traffico

Lucas Mahias indovina la strategia perfetta e nel gran traffico della Supersport ad Assen arpiona la decima pole della carriera. Nel derby francese il pilota Yamaha svetta su Valentin Debis che ribadisce anche in questa occasione il superlativo potenziale della cinese terribile ZXMoto

Il super giro di Lucas

Gli attimi finali della qualifica sono stati una bagarre incredibile con piloti lenti in traiettoria e altri che cercavano il varco giusto. Del casino generale hanno fatto le spese in tanti, fra questi uno Zaccone molto incisivo ma solo sesto alla fine della girandola. Sarà interessante attendere le eventuali decisioni della race direction. In prima fila di gara 1 (18 giri) scatterà anche l'altra R9 di Alberto Arenas.

Oncu padrone di "casa"

Mahias ha vinto il confronto a distanza con l'attesissimo Can Oncu. Il pilota turco avrà i riflettori puntati addosso ancora più del solito. Qui il team Ten Kate gioca in casa, visto che il reparto corse emanazione di una delle concessionarie di moto più importanti d'Olanda, si trova ad appena 50 chilometri a sud di Assen. La pluridecorata formazione del nord festeggerà i venticinquenni anni di competizioni, costellate da vittorie e titoli a ripetizione, anche in Superbike ai tempi gioriosi di James Toseland.

Bene anche Casadei, il leader è indietro

Subito dietro Zaccone c'è un altro dei nostri, Mattia Casadei. Scatterà in terza fila con il settimo. Brutta qualifica per Jaume Masia, soltanto nono. Per lo spagnolo leader del Mondiale si prospetta una prima sfida ad alta tensione.

Cardelus picchia duro

Nei minuti iniziali della Superpole Xavi Cardelus è volato via in accelerazione all'ultima chicane. La Yamaha è schizzata in aria e l'impatto al suolo, anche del pilota, è stato molto violento. Il 28enne di Andorra ha aperto subito la visiera, quindi è sempre stato cosciente. I sanitari però lo hanno trattato a lungo in pista: per fortuna non c'è alcun danno alla testa, solo una contusione alla schiena che non gli impedirà di tornare in pista per gara 1. La sessione è stata subito interrotta, riprendendo dopo una quindicina di minuti d'attesa.