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Supersport Misano: Can Oncu la pole ruggente ma la cinese torna sotto

In Pista
di Paolo Gozzi
venerdì, 12 giugno 2026 alle 17:14
Supersport Misano: Can Oncu partirà in Superpole in gara 1
Can Oncu torna a ruggire. Il pilota turco ultimamente sembrava in ombra, invece a Misano firma la Superpole e può pianificare una gara 1 d'attacco per rimettere in carreggiata un Mondiale nettamente in salita.
Per Can Oncu si tratta del settimo centro in qualifica in carriera, il terzo di quest'anno. In prima fila avrà a fianco i due più temibili avversari. Il più vicino guida la stessa Yamaha R9, pur gestita da una squadra differente: si tratta di Albert Arenas, ex Moto2 che a metà cammino capeggia saldamente la classifica Mondiale. Consistente, veloce, esperto: un concorrente temibilissimo. In terza casella c'è Valentin Debise, il francese che con la debuttante ZXMoto ha già infilato tre successi. Nel precedente round di Albacete non ha brillato, ma in riva all'Adriatico la 820RR ha ritrovato smalto. Attenti al dragone cinese.

Mondiale in bilico

A metà cammino Arenas è leader Mondiale con 43 punti di vantaggio su Debise e 69 su Oncu. Il più immediato inseguitore è Jaume Masia, che però ha avuto una qualifica tormentata e sarà costretto a scattare in terza fila, decimo tempo. L'ex iridato della Moto3 è velocissimo, ma spesso si trova a pagare posizioni in partenza che rendono più difficile arginare Arenas, missione già difficile per conto suo. In mezzo ai quattro piloti più accreditati per la vittoria finale, si dipana un gruppone di assatanati a caccia di gloria, almeno una tantum. E' il caso del trio Ducatista formato da Phillip Oettl, Matteo Ferrari e Alessandro Zaccone. Il tedesco ha lasciato il segno ad Assen, mentre Zac arrivata dal trionfo in gara 1 al Motorland Aragon. E' successo solo due settimane fa, il campione del Mondo MotoE è carico e anche la Panigale V2 qui dentro rappresenta un'insidia consistente per Yamaha e ZXMoto.

Matteo Ferrari, colpaccio in vista?

Il pilota del team WRP sta andando forte dall'inizio: aveva aperto i giochi con un podio a Phillip Island e ci è tornato ad Aragon. Per illimunare ancora di più il cammino servirebbe un successo. Misano è casa sua, dunque terreno ideale per le imboscate. La Supersport quest'anno ci sta facendo divertire ogni volta. In questo mucchio selvaggio non c'è il risultato scontato: dateci dentro ragazzi!
Supersport Misano: la classifica della Superpole

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diPaolo Gozzi

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