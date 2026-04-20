Bulega ancora troppo forte per Lecuona, che non riesce ad andare oltre il secondo posto nel round SBK al TT Circuit: ma lo spagnolo non si preoccupa.

Sei podi consecutivi tra Portimao e Assen per Iker Lecuona , abbonato alla seconda posizione a causa dello strapotere del suo compagno di squadra Nicolò Bulega. Rispetto al Portogallo, è riuscito a dargli un po' più di battaglia in Gara 1 e Gara 2 Superbike: in entrambi i casi lo ha superato dopo la partenza, salvo poi essere risorpassato. Nella prima manche, grazie all'arrivo della pioggia, era stato anche in grado di recuperare e rimettersi davanti, ma alla fine non è andato oltre la P2.

Considerando che ai tempi della Honda non era abituato a lottare per le primissime posizioni, lo spagnolo può essere soddisfatto di come ha iniziato la nuova avventura nel team Aruba Ducati. Ovviamente, vuole riuscire a sconfiggere Bulega, però in questo momento non deve ossessionarsi da questo obiettivo. Prima o poi ci riuscirà. Intanto, sta facendo il suo dovere.

Superbike Assen, i commenti di Lecuona

Lecuona è abbastanza contento di come è andato il suo fine settimana ad Assen, un'altra occasione per conoscere meglio la Ducati Panigale V4 R e cercare di capire come guidarla più efficacemente: "Abbiamo fatto un buon lavoro. Nella Superpole Race abbiamo fatto un piccolo step con la moto, ma non è stato abbastanza e abbiamo fatto qualche cambiamento per Gara 2. Abbiamo provato qualcosa che non avevamo mai provato. È stato un rischio, però sabato avevo distrutto la gomma anteriore. Alla fine è andata abbastanza bene, anche se ho avuto due momenti nei quali ho rischiato di cadere e ho perso 5-6 decimi. Comunque sono felice. Nicolò è ancora un po' più veloce di me, so che questa è una delle sue piste migliori. Vedremo se riusciremo a scambiare le posizioni nelle prossime gare".

Al pilota valenciano manca qualche decimo per potersela giocare con Bulega, però è abbastanza tranquillo e fiducioso di poter riuscire a progredire nei prossimi round del calendario Superbike: "Il mio giro migliore è stato più lento del suo di circa 2 decimi. In Gara 2 sono stato più vicino rispetto a Gara 1 e alla Superpole Race. Ogni volta che guido imparo qualcosa, anche se non è ancora la mia moto al 100% e non mi sento completamente pronto per lottare per la vittoria. La cosa importante è che sto imparando e migliorando, ho fatto un'altra tripletta di secondi posti e sono secondo in campionato".

SBK, a Balaton Park potrà attaccare Bulega?

Il prossimo appuntamento del Mondiale SBK 2026 è a Balaton Park su un circuito che Bulega ritiene non ideale per il suo stile di guida. In Ungheria potrebbe essere più attaccabile, ma non è scontato. Sicuramente Lecuona cercherà di migliorare ulteriormente e di farsi trovare pronto nel caso in cui il compagno non fosse dominante come lo è stato nei primi tre round.