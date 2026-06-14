Il pilota campano ha brillato anche nel weekend Superbike in Italia, con un pizzico di fortuna nell'ultima manche: non mancano i ringraziamenti a Barnabò per avergli dato fiducia.

Tripletta di podi per Yari Montella nel round a Misano Adriatico, una grande soddisfazione per lui e per il Barni Spark Racing Team. Con questi risultati, si è ripreso il terzo posto nella classifica generale e può guardare con ancora più fiducia al resto del campionato SBK 2026.

In Gara 2 è stato agevolato dalla caduta di Axel Bassani, che era terzo a cinque giri dalla fine e si è steso in curva 8. Senza l'errore del pilota Bimota, sarebbe stato difficile salire sul podio. Il 26enne campano non ha sbagliato e si è preso altri 16 punti pesanti.

Superbike Misano, la gioia di Montella per i tre podi

A fine giornata non può che esserci soddisfazione per Montella, che ha raccontato come ha vissuto il fatto di essere stato dietro a Bassani e di aver poi approfittato della caduta del connazionale: "Non poteva andare meglio, più di così non si poteva fare. C'è stata anche un po' di fortuna e di strategia. Vedevo che quando mi avvicinavo ad Axel la temperatura delle gomme saliva e non riuscivo ad attaccare. Ho fatto una gara a elastico dietro di lui, a un certo punto ho visto che non ne avevo ed ero mentalmente pronto ad accontentarmi del quarto posto, però piuttosto che lasciargli il podio così ho deciso di mettermi a una distanza tale da portarlo comunque a spingere. Non so se questa strategia abbia funzionato o se sia stata fortuna".

Superbike Misano: la gioia di Montella per i tre podi

Il pilota avellinese ha provato a mettere un po' di pressione ad Axel e forse la sua strategia ha aiutato. In ogni caso, per lui i risultati di questo weekend Superbike a Misano sono stati inattesi: "Non mi aspettavo che andasse così bene. Salire sul podio qui era un sogno e averlo realizzato è bello".

Yari occupa la terza posizione nella classifica generale e vorrebbe mantenerla fino alla fine del campionato, ma preferisce non pensare troppo in là: "L'obiettivo ce l'abbiamo lì, però pensiamo gara per gara. Qui volevamo fare bene dopo il weekend ad Aragon e ce l'abbiamo fatta, ora puntiamo riconfermarci a Donington. Mi piacerebbe avvicinarmi ai primi due".

SBK, il riscatto dopo un 2025 complicato

Essere tre volte sul podio nel round in Emilia Romagna è inevitabilmente qualcosa di speciale, soprattutto pensando a quanto era stata complicata la stagione 2025, la sua prima in SBK: "È una sorta di rivincita - ammette Montella - dopo l'anno scorso, dopo i disastri che ho combinato per colpa mia. Ringrazio Barni per non aver smesso di credere in me e per avermi riconfermato. Devo molto a lui e alla famiglia. In un'altra circostanza, oggi sarei in un altro campionato o a vedere la gara da casa. Sono super grato".

Il pilota del Barni Spark Racing Team sapeva di dover migliorare per il 2026 e ha lavorato nel modo corretto per mettersi nella condizione di essere competitivo, sfruttando alla grande anche il lavoro che la squadra sta facendo per lui: "Sono uno che si mette sempre in discussione e che non scarica le colpe sulla sfortuna o terze parti. Nel 2025 ci sono stati errori causati da mie responsabilità. Nello scorso inverno ho lavorato su me stesso per cercare di tornare competitivo come lo ero in Supersport e nell'Europeo Moto2. Ringrazio Barni e tutta la squadra per aver creduto in me, anche quando io dubitavo di me stesso. Questo weekend è anche per loro".

Yari meriterebbe il team Aruba Ducati?

rinnovo del contratto per il 2027, difficilmente lo vedremo con un team diverso da Barni Spark. Anche se sicuramente gli piacerebbe essere considerato per il dopo Bulega nel team Aruba Ducati, sembra che siano altri i candidati principali per sostituire il futuro pilota del team Pertamina Enduro VR46 MotoGP. Marco Barnabò ce l'aveva detto in un'intervista ( leggila QUI ) che questo sarebbe stato un anno nel quale non avrebbe potuto sbagliare. E Yari non sta sbagliando. Certo, qualche errore è comunque capitato, però nel complesso il suo Mondiale 2026 è assolutamente positivo finora. Sta meritando il, difficilmente lo vedremo con un team diverso da Barni Spark. Anche se sicuramente gli piacerebbe essere, sembra che siano altri i candidati principali per sostituire il futuro pilota del team Pertamina Enduro VR46 MotoGP.

Essendo terzo in classifica, non si può dire che non meriterebbe considerazione da parte della formazione ufficiale, ma ora deve restare concentrato sul presente e fare del suo meglio con il team Barni Spark. Quella di Donington Park (round 10-12 luglio) è un'altra pista storica e rappresenterà un altro bel banco di prova per lui, ormai completamente rinato rispetto al 2025 e oggi determinato a continuare a dimostrare di essere uno dei migliori piloti della griglia.