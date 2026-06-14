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Sportbike Misano Gara 2: David Salvador vince e vola in testa

In Pista
di Andrea Periccioli
domenica, 14 giugno 2026 alle 17:30
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David Salvador (ProDina Kawasaki XCI) vince Gara 2 del Mondiale Sportbike a Misano e rafforza la leadership di campionato.
Vittoria e leadership di campionato consolidata. Con autorità, David Salvador ha messo a segno la seconda affermazione stagionale nel Mondiale Sportbike, proponendosi sempre più come legittimo pretendente al titolo. Il portacolori del Team ProDina Kawasaki XCI, giù dal podio ieri in Gara 1, si è rifatto con gli interessi nella seconda manche andata in scena al Misano World Circuit Marco Simoncelli, abbozzando un primo tentativo di fuga in classifica.

GRANDE VITTORIA DI SALVADOR

Per David Salvador non è stata una vittoria affatto facile. Portatosi al comando alla fine del primo giro. per tutto l'arco della contesa ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per fronteggiare la concorrenza di 7 piloti nel plotone di testa. Il madrileno ha incontrato in Fenton Seabright e uno scatenato Carter Thompson i suoi rivali più temibili, riuscendo ad individuare le opportune contromisure fino al decisivo attacco registratosi nel corso dell'ultimo giro. Seppur con un esiguo margine di 39 millesimi sotto la bandiera a scacchi, David Salvador ha conquistato un successo che gli consente di volare a quota 164 punti nella generale, 34 lunghezze di vantaggio rispetto al compagno di squadra Antonio Torres (oggi 10° complice una penalità di 3" per guida irresponsabile), 35 nei confronti di Xavi Artigas (5°).

WILD CARD

Nell'ennesima top-3 multi-marca con Kawasaki, Yamaha e Triumph rappresentate, Fenton Seabright (PHR Performance) festeggia il suo 24° compleanno con il terzo posto dietro Carter Thompson, secondo di nuovo sul podio con la nuova Yamaha R7 schierata dal Team Br Corse. Anche in Gara 2 si è distinto con pieno merito Filippo Bianchi, reduce dal clamoroso secondo posto di Gara 1 con la Aprilia RS 660 del Team MMP Velocità. Il mattatore del CIV Sportbike, scattato dalla decima casella, ha lottato come un leone nel bel mezzo dei top rider del WorldSPB, mettendosi nelle condizioni di puntare al podio-bis. Il terzo posto rappresentava la ciliegina sulla torta di un weekend da favola in questa sua partecipazione da wild card, ma qualche imprevisto nella bagarre lo ha relegato ad un pur sempre pregevole quarto posto.

PROSSIMO APPUNTAMENTO A MAGNY COURS

Con Jeffrey Buis sesto, in rimonta nel finale Matteo Vannucci ha concluso settimo a precedere Marco Gaggi. In zona punti figura Mirko Gennai (11°), mentre Gara 2 completamente da dimenticare per il vincitore del sabato Bruno Ieraci, scivolato nelle primissime fasi della corsa. Il Mondiale Sportbike tornerà in azione il 4-6 settembre prossimi al Circuit de Nevers Magny Cours in Francia.

WORLD SPORTBIKE 2026

Misano, Classifica Gara 2
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