La 8 ore di Suzuka per le quattro case motociclistiche giapponesi da sempre è la vetrina per mostrare la propria supremazia tecnologica. Da qualche anno, tuttavia, anche per confrontarsi in pista con progetti attinenti la cosiddetta svolta ecologica.

In gara con il pensiero rivolto al risultato, ma contestualmente alla salvaguardia del pianeta. Con alcune curiosità tra le loro Suzuki GSX-R 1000R e Honda CBR 1000RR-R in gara.

SUZUKI PRESENTE IN FORMA UFFICIALE

Se Suzuki ha lasciato la MotoGP al termine della stagione 2022, nell'Endurance è protagonista con il team Yoshimura SERT Motul e, da tre anni, alla 8 ore di Suzuka con il Team Suzuki CN Challenge. Programma interno ed ufficiale al 100 % della casa madre, tanto che il project leader è quel Shinichi Sahara per anni al timone del progetto MotoGP. La denominazione stessa della squadra testimonia il proposito della casa di Hamamatsu: CN sta per "Carbon Neutrality", con il numero di gara 0 identificativo della missione attinenti le zero emissioni di carbonio.

LA SPECIALE GSX-R 1000R

Dopo un promettente debutto nel 2024, lo scorso anno la GSX-R 1000R #0 si ritrovò in piena corsa per il podio fino ad una rovinosa caduta di Albert Arenas. Di fatto le prestazioni sono analoghe alla Gixxer "tradizionale", annoverando tuttavia elementi "eco": carburante TotalEnergies Excellium Racing sostenibile al 100 %, pneumatici Bridgestone con maggiore percentuale di materiali riciclati e riciclabili, olio motore Motul a base biologica, carene in carbonio riciclato. Particolare anche il freno anteriore con dischi in acciaio senza trattamento termico con pastiglie a bassa emissione di polveri, tanto che nel 2024 sono state ridotte del 15 % le emissioni di polveri, del 50 % lo scorso anno. Con persino uno scarico Yoshimura in titanio ecologico, l'obiettivo per il 2026 è di riproporsi quantomeno nella Top 10 con l'equipaggio formato da Etienne Masson, Takuya Tsuda e Ryo Mizuno.

HONDA DREAMO CON BENZINA DERIVANTE DALLE ALGHE

In risposta al progetto Suzuki, Honda quest'anno sarà presente con due CBR 1000RR-R iscritte alla classe Experimental. La #51 del team Honda Hamamatsu ESCARGOT, squadra dei dipendenti della fabbrica di Hamamatsu, porterà in gara la benzina ecosostenibile al 100 % ed i colori del progetto Honda DREAMO. Il claim la dice lunga: "Alla ricerca della neutralità carbonica grazie alle alghe". Honda sta infatti conducendo ricerche e sviluppando tecnologie per catturare la CO2 dall'atmosfera e convertirla in combustibili a zero emissioni di carbonio.

Una delle aree che l'azienda ha deciso di esplorare è il grande potenziale delle alghe, presenti sulla Terra fin dalla preistoria, circa 3 miliardi di anni fa. Nel corso degli anni Honda ha condotto ricerche sui biocarburanti, incluso il bioetanolo. Al fine di aumentare l'efficienza del ciclo del carbonio, tra i vari ambiti di ricerca, si sono concentrati sulle alghe, che presentano un grande potenziale come risorsa rinnovabile. In presenza di luce solare, acqua e nutrienti come azoto e fosforo, le alghe assorbono CO2 attraverso la fotosintesi, si moltiplicano per divisione cellulare e producono componenti preziosi come carboidrati e proteine. Honda DREAMO è il prodotto di questo studio, per la prima volta protagonista in una gara motociclistica come la 8 ore di Suzuka.

IN GARA CON PARTI DI AUTO ROTTAMATE

Curiosa anche la partecipazione del team Honda Tochigi Racing & Koyokai, compagine dei dipendenti delle fabbriche Honda delle due città. La loro CBR #112 utilizzerà componenti stampati in 3D realizzati con rottami automobilistici riciclati: da targhe a fari, tutto tornato utile alla causa. Insieme a Nagoya Kogeisha il team Honda Tochigi ha inoltre sviluppato un metodo per la produzione di targhe automobilistiche utilizzando materiali di scarto in resina derivati ​​dai fari dei veicoli, con questo progetto che verrà svelato in maniera dettagliata questa settimana proprio in occasione della 8 ore di Suzuka.