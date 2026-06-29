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MotoGP, fuga col numero 1: Jorge Martin ci riprova

MotoGP
di Matteo Bellan
lunedì, 29 giugno 2026 alle 18:00
Jorge Martin pilota Aprilia festeggia sul podio MotoGP ad Assen
MotoGP, fuga col numero 1: Jorge Martin ci riprova
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Piloti Trackhouse davanti ad Assen, ma Martinator può comunque essere contento di come è terminato il suo GP: diventa il favorito per il Mondiale?
Jorge Martin avrebbe messo la firma per lasciare il TT Circuit da nuovo leader della classifica generale MotoGP. Il sorpasso su Marco Bezzecchi, ritirato in gara a causa di una paurosa caduta, è avvenuto. Ora davanti a tutti c'è lui, con 7 punti di vantaggio sul compagno di squadra. Ci sono ancora tanti gran premi da disputare, ben dodici, dunque il cammino verso la gloria è ancora lungo. Ma rispetto al riminese, Martinator ha già vinto un titolo mondiale MotoGP e la sua maggiore esperienza potrebbe pesare.
Chiaramente, la corsa iridata non può essere ridotta ai due piloti ufficiali Aprilia. I primi cinque della classifica generale sono racchiusi in 40 punti: Fabio Di Giannantonio, Ai Ogura e Marc Marquez vanno assolutamente presi in considerazione. Raul Fernandez (-55), Pedro Acosta (-60) e Pecco Bagnaia (-63) sono più distanti, però mai dire mai con così tanti punti ancora da assegnare.

MotoGP, Martin può fare la storia come nel 2024

Jorge Martin pilota Aprilia MotoGP guarda il trofeo del 3° posto ad Assen
Jorge Martin farà la storia con Aprilia?
Martin ha vinto la corona MotoGP nel 2024 con la Ducati del team Prima Pramac Racing. Ha sconfitto Pecco Bagnaia della squadra ufficiale Ducati ed è stato il primo pilota dell'era MotoGP a laurearsi campione correndo per una formazione satellite. Vero che lui e Pramac godevano di un ottimo supporto tecnico da parte di Ducati: il team di Paolo Campinoti era factory supported e la moto era identica a quella di Bagnaia. Però si sa che una squadra ufficiale ha sempre qualcosa in più come uomini e risorse.
Il madrileno, sfruttando anche le troppe cadute di Pecco, fu in grado di fare qualcosa di unico nel suo ultimo anno con Pramac, a sua volta all'ultimo anno con Ducati. Lui firmò con Aprilia e Campinoti con Yamaha. Aprilia non ha mai vinto un titolo MotoGP, pertanto Martinator ha di nuovo l'opportunità di scrivere una pagina di storia.

Da campione in Yamaha?

Come successe nel 2024, lo spagnolo potrebbe vincere il mondiale con un marchio e poi portare con sé il numero 1 in un altro. Ormai è noto che lascerà Aprilia e firmerà con Yamaha. Non è ancora ufficiale, però il comunicato dovrebbe essere diramato a breve.
Certo, farebbe un po' impressione vedere il numero 1 in Yamaha, la casa che negli ultimi due anni è stata la peggiore della griglia MotoGP. Ma Martin avrebbe tutto il diritto di esporlo sul cupolino della sua futura moto. Prima di pensare a questo, però, ci sono tante gare da affrontare con massima concentrazione.

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