MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

"Non si molla!" Bezzecchi rassicura dopo Assen: riposo, reset e cambio di rotta

MotoGP
di Diana Tamantini
lunedì, 29 giugno 2026 alle 16:59
bezzecchi-motogp-aprilia-assen
Aggiungi come fonte preferita su Google
Marco Bezzecchi ha scritto un breve post social dopo l'incidente ad Assen. Serve una svolta già dal prossimo GP.
"Che botta ieri….. Tempo di sistemare gli acciacchi. Non si molla! Grazie a tutti per il supporto". Sintetico, ma chiaro: sono queste le prime parole di Marco Bezzecchi dopo l'incidente nel GP ad Assen, ben conscio di essere stato fortunato nella carambola ad alta velocità. Fortunatamente s'è fermato prima del muro... Rimasto a terra nei primi attimi, è poi apparso piuttosto intontito, ma è stato solo il momento: tutti i controlli tra Centro Medico e ospedale di Groningen hanno escluso fratture o conseguenze di qualunque tipo (qui tutti gli aggiornamenti). L'alfiere Aprilia ed ex leader MotoGP è già tornato in Italia, ora serve riposo e soprattutto pensare alla fase di riassestamento, e non stiamo parlando del lato fisico. In pochi GP è successo di tutto, bisogna ritrovare il filo per non rischiare di perdere il treno in una stagione partita alla grande e ora ricca di punti di domanda.

Da leader MotoGP a inseguitore... Che succede a Bezzecchi? 

Non è mancata la bacchettata da Massimo Rivola per l'errore che ha portato all'episodio di ieri, rimarcando il supporto di Aprilia ma aggiungendo anche che serve "una vacanza". Un modo molto diplomatico per dire appunto quello che abbiamo scritto in precedenza. S'era già intravisto una sorta di "punto debole" in Bezzecchi, che non aveva mai comandato un Mondiale prima e forse stava accusando un po' la pressione dovuta a questa nuova situazione. Ma agli incidenti in varie Sprint, che già gli stavano costando parecchi punti, si sono aggiunti spintoni e schiaffi al commissario a Brno (con la sospensione nel GP), per finire con l'errore di Assen. Tutto questo è successo in pochissimo tempo, in circa un mese il romagnolo di Aprilia ha vanificato tutto il suo vantaggio nella generale, i casi eclatanti sono stati appunto in Repubblica Ceca e nei Paesi Bassi. Tra due settimane si va in Germania, è la prima occasione d'oro per Bezzecchi per invertire la tendenza. Anche perché i "nemici" stanno arrivando, e sono soprattutto in casa Aprilia!
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

Raul Fernandez ce l'ha fatta, resterà in MotoGP nel 2027: accordo a un passoRaul Fernandez ce l'ha fatta, resterà in MotoGP nel 2027: accordo a un passo
Contatto Marquez-Diggia all'ultima chicane: "Non ricordavo le regole"Contatto Marquez-Diggia all'ultima chicane: "Non ricordavo le regole"
Marco Bezzecchi

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Jorge Martin pilota Aprilia festeggia sul podio MotoGP ad Assen
MotoGP

MotoGP, fuga col numero 1: Jorge Martin ci riprova

29 giugno 2026
Raul Fernandez pilota del team Trackhouse MotoGP sul podio ad Assen
MotoGP

Raul Fernandez ce l'ha fatta, resterà in MotoGP nel 2027: accordo a un passo

29 giugno 2026
Marco Bezzecchi
MotoGP

Rivola duro con Bezzecchi: "Ha bisogno di una vacanza"

29 giugno 2026

Altre notizie

motocross-night-race

Belli di notte: i big del Motocross tricolore alla sfida della Night Race sulla pista di Dovizioso

Motocross
8 ore di Suzuka

Suzuki e Honda in gara alla 8 ore di Suzuka 2026 per la svolta ecologica

In Pista
Jorge Martin pilota Aprilia festeggia sul podio MotoGP ad Assen

MotoGP, fuga col numero 1: Jorge Martin ci riprova

MotoGP
forato-fantic-mxgp-portogallo

Beffa in qualifica e punti sofferti: GP Portogallo disastroso per Fantic MXGP

Motocross
Raul Fernandez pilota del team Trackhouse MotoGP sul podio ad Assen

Raul Fernandez ce l'ha fatta, resterà in MotoGP nel 2027: accordo a un passo

MotoGP

Articoli popolari

bezzecchi-crash-motogp-assen

Bezzecchi, ottime notizie dopo i controlli in ospedale: come sta il pilota Aprilia

MotoGP
Di Giannantonio e Marquez

Contatto Marquez-Diggia all'ultima chicane: "Non ricordavo le regole"

MotoGP
iannone-bagger-assen-race2

Iannone attacca ma è d’argento: show Bagger ad Assen, com'è andata Gara 2

In Pista
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP ad Assen

Pecco Bagnaia, dalla gioia al ritiro improvviso: cosa è successo al neopapà ad Assen

MotoGP
Marc Marquez

Assen amara per Marc Marquez: il suo crollo ha due motivi

MotoGP

Loading