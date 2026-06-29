"Non si molla!" Bezzecchi rassicura dopo Assen: riposo, reset e cambio di rotta

Marco Bezzecchi
ha scritto un breve post social dopo l'incidente ad Assen. Serve una svolta già dal prossimo GP.
"Che botta ieri….. Tempo di sistemare gli acciacchi. Non si molla! Grazie a tutti per il supporto".
Sintetico, ma chiaro: sono queste le prime parole di Marco Bezzecchi dopo l'incidente nel GP ad Assen, ben conscio di essere stato fortunato nella carambola ad alta velocità. Fortunatamente s'è fermato prima del muro... Rimasto a terra nei primi attimi, è poi apparso piuttosto intontito, ma è stato solo il momento: tutti i controlli tra Centro Medico e ospedale di Groningen hanno escluso fratture o conseguenze di qualunque tipo (qui tutti gli aggiornamenti
). L'alfiere Aprilia ed ex leader MotoGP è già tornato in Italia, ora serve riposo e soprattutto pensare alla fase di riassestamento, e non stiamo parlando del lato fisico. In pochi GP è successo di tutto, bisogna ritrovare il filo per non rischiare di perdere il treno in una stagione partita alla grande e ora ricca di punti di domanda.
Non è mancata la bacchettata da Massimo Rivola
per l'errore che ha portato all'episodio di ieri, rimarcando il supporto di Aprilia ma aggiungendo anche che serve "una vacanza". Un modo molto diplomatico per dire appunto quello che abbiamo scritto in precedenza. S'era già intravisto una sorta di "punto debole" in Bezzecchi, che non aveva mai comandato un Mondiale prima e forse stava accusando un po' la pressione dovuta a questa nuova situazione. Ma agli incidenti in varie Sprint, che già gli stavano costando parecchi punti, si sono aggiunti spintoni e schiaffi al commissario a Brno (con la sospensione nel GP), per finire con l'errore di Assen. Tutto questo è successo in pochissimo tempo, in circa un mese il romagnolo di Aprilia ha vanificato tutto il suo vantaggio nella generale, i casi eclatanti sono stati appunto in Repubblica Ceca e nei Paesi Bassi. Tra due settimane si va in Germania, è la prima occasione d'oro per Bezzecchi per invertire la tendenza. Anche perché i "nemici" stanno arrivando, e sono soprattutto in casa Aprilia!
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