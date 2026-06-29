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Beffa in qualifica e punti sofferti: GP Portogallo disastroso per Fantic MXGP

Motocross
di Diana Tamantini
lunedì, 29 giugno 2026 alle 12:05
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Weekend no per Fantic ad Agueda, tra i problemi in qualifica e le gare in salita. Testa al riscatto nel MXGP in Sudafrica.
Il ritorno di Brent van Doninck dopo il botto a Montevarchi (con un problema alla schiena molto meno serio del previsto) è, purtroppo, l'unica buona notizia in casa Fantic alla fine del weekend MXGP in Portogallo. Il colpo di scena che ha segnato maggiormente la tappa ad Agueda è stato l'esclusione dalla gara di qualifica: sia Alberto Forato che il collega belga sono arrivati troppo tardi alla procedura di partenza, quindi d'ufficio hanno ricevuto le ultime 2 posizioni al cancello per le manche di domenica.
Di conseguenza le due gare sono state piuttosto faticose per entrambi i piloti: Forato è riuscito a piazzare la sua Fantic XXF 450 in 13^ e 15^ posizione, quindi 13° assoluto, mentre Van Doninck ha chiuso 14° e 16°, quindi 16° overall. Risultati ben lontani dalle aspettative... Ma piloti e team Fantic vogliono già pensare al riscatto: la prossima settimana tocca al GP del Sudafrica, ultimo round della tripletta iniziata col GP d'Italia e 11° evento della stagione Motocross 2026.

I commenti dei piloti Fantic MXGP 

“Non c’è molto da dire, purtroppo è stato un weekend no, niente è andato secondo i piani". Alberto Forato non usa tanti giri di parole, la delusione è evidente. "Dispiace, ma la stagione è lunga, facciamo un bel reset e guardiamo alle prossime gare" ha proseguito, evidenziando poi i continui sforzi suoi e della squadra veneta. "Quello che posso dire è che ce la sto mettendo tutta e questo vale anche per tutto il team e Fantic. Stiamo lavorando e continueremo a farlo finché non raggiungeremo l’obiettivo.”
“Ovviamente il risultato finale del weekend non è quello che vogliamo" gli ha poi fatto eco Brent van Doninck. "Ma già essere qui non era così scontato: una settimana fa non pensavo che sarei riuscito a correre in Portogallo" ha poi aggiunto, ricordando il guaio fisico sul tracciato aretino e il fit quasi inatteso per il GP ad Agueda. "Ripartiamo da qui. La cosa positiva è che la schiena ha reagito bene e questo mi dà fiducia in vista delle prossime gare.”
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