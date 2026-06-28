Mai stuzzicare i miti del Motorsport. Jeffrey Herlings ha artigliato il GP Portogallo MXGP con un sorpasso durissimo ai danni di Lucas Coenen a metà della seconda sfida.

Il mito vivente (117° GP vinto, più di qualunque altro), 32 anni, ha dato una lezione al 19enne nuovo fenomeno del fuoristrada. Lucas aveva sbancato la prima manche, precedendo proprio Herlings. Ma nella seconda Jeffrey si è scatenato. Nonostante una partenza non fulminante (quinto all'holeshot) si è districato nel gruppo con la velocità del lampo, mettendosi a caccia di Coenen che nel frattempo aveva preso le redini della corsa. Allo scoccare dei quindici minuti su trenta (più due giri), la resta dei conti.

Jeffrey block pass

Herling ha tentato un paio di volte il sorpasso, poi in un tornante è entrato fortissimo, ha allargato deliberatamente la traiettoria e ha bloccato Lucas Coenen sul limite della pista. L'avversario è stato costretto quasi a fermarsi, e Jeffrey è volato al comando per non mollarlo più. Una classica manovra "Block pass", uno dei fondamentali del motocross, sport da piloti duri e puri dove i contatti sono la norma e (più o meno...) accettati con cavalleria dagli sconfitti.

Lucas Coenen tiene botta

Herlings vince il secondo GP vinto consecutivo, dopo il trionfo di settimana scorsa a Montevarchi. Il pupillo Honda HRC però recupera niente nella classifica del Mondiale: il GP di Agueda è finito 47 punti pari, con Jeffrey vincitore del GP per la discriminante del successo in gara 2. Quindi dopo dieci GP, cioè a metà Mondiale, Lucas Coenen resta saldamente al comando con 57 punti di margine nei confronti dell'inseguitore. Terzo, sia nel GP che nel Mondiale, un solidissimo Romain Febvre (Kawasaki). Poca gloria per gli italiani: Andrea Adamo (KTM) è finito settimo nella classifica del GP, Alberto Forato (Fantic) tredicesimo.

MX2: Guillem Farres si fa sotto

Nel Mondiale Under 24 anni il catalano Guillem Farres si è preso tutto quanto poteva: suonante vittoria nella qualifica del sabato e una travolgente doppietta. Il pilota Triumph firma così la seconda vittoria assoluta, dopo quella ottenuta in Francia, con cinque manche all'attivo. Farres ha approfittato nel migliore dei modi della piccola crisi del fenomenale Sacha Coenen (KTM), finito soltanto sesto nella prima uscita. Nella seconda il belga ha limitato i danni, ma a fine giornata ha comunque lasciato tredici preziosissimi punti all'inseguitore. Adesso Farres è a soli 32 punti dalla vetta iridata, in una MX2 che vede cinque piloti racchiusi in soli ottanta punti: ciascuna tappa Mondiale ne assegna 60 e il cammino è ancora lunghissimo: restano nove GP.

Il migliore degli italiani è stato Ferruccio Zanchi, finito undicesimo nell'assoluta con la Ducati DesmoMX 250. La sorpresa di giornata è stato il lettone Janis Reisulis finito secondo nelle due gare e nell'assoluta (40 punti), proprio in mezzo ai i due principali aspiranti al Mondiale.

Classifica Mondiale MX2 dopo 10 GP su 19:

1. Sacha Coenen (KTM) punti 477; 2. Farres (Triumph) 445; 3. Langerfelder (KTM) 415; 4. McLellan (Triumph) 413; 5. Everts (Husqvarna) 397; 6. Reisulis J. (Yamaha) 355; 7. Valin (Kawasaki) 352; 8. Reisulis K. (Yamaha); 9. Lata (Honda) 256; 10. Karssemakers (Kawasaki) 205.

Foto: Alessio Giocoli