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Cal Crutchlow è subito show: "Favola? Chiamatela stupidità"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
venerdì, 29 maggio 2026 alle 8:54
Cal Crutchlow
L'ultima gara di Cal Crutchlow in MotoGP risale al GP del Giappone 2023, in sella alla Yamaha, dove era pilota collaudatore. Tre anni dopo e all'età di 40 anni, il britannico ritorna in pista al Mugello, dove correrà con i colori LCR Honda per sostituire l'infortuna Johann Zarco. E, come al solito, le sue conferenze stampa diventano uno show.

La chiamata di LCR Honda

Il senso dell'umorismo è una caratteristica che sicuramente non ha perso e la sfodera nel giovedì del Mugello. "Il giorno dopo l'incidente di Johann, Lucio (Cecchinello) e i ragazzi mi chiamavano già per farmi tornare a correre. All'inizio ho detto di no perché era passato molto tempo dall'ultima volta che sono salito su una MotoGP. Sono tornato a casa e mia moglie mi ha detto: 'Dako ti ha chiamato? (Dakota Mamola)'. Ho detto di sì e lei ha risposto: 'Beh, mi hanno chiamato per prima, praticamente per darti il permesso.' Mi ha anche detto: 'Perché non lo fai?' E ci ho pensato".

In pista senza preparazione

Non è certo una questione di soldi, ma Cal Crutchlow non ha saputo resistere al richiamo della MotoGP. Sarà un weekend non facile in sella alla RC213V, senza avere troppo tempo per perfezionare il setting e trovare le giuste comodità ergonomiche. L'unico obiettivo nel GP d'Italia sarà arrivare al traguardo. "C'erano molte ragioni per non farlo... So che è la cosa più difficile che abbia mai fatto in tutta la mia vita. È pazzesco stare così tanto senza andare in moto, senza avere la velocità necessaria, e in più a Mugello, il circuito più duro del calendario anche se sono in ottima forma fisica". Mercoledì ha svolto un test e le sensazioni sono scontate. "Mi sento come se un autobus mi avesse investito".

Il legame con Honda

Crutchlow si sente molto legato al marchio dell'Ala dorata, insieme hanno partecipato a sei campionati MotoGP (2015-2020), ottenendo tre vittorie e nove podi. "Non l'avrei fatto per nessun altro. Ho passato sette anni della mia vita lì e ho ottimi ricordi. Ci sono tutti i meccanici con cui ho corso, quindi quando hanno iniziato a chiamarmi, ho detto: 'Perché no?'".
Quanto sono cambiati i prototipi MotoGP in sua assenza? "C'è più aerodinamica, ma c'era già aerodinamica. Ci sono i dispositivi per abbassare la moto, ma li ho già usati. Ci sono poche cose da imparare. Forse per mettere quei dispositivi all'uscita. Non ho alcuna aspettativa e nessuna pressione dalla squadra. Una favola? La chiamerei stupidità".

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Cal Crutchlow

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