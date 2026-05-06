Triangolo delle velocità folli: di scena l'edizione 2026 della North West 200

Ritenuta una corsa su strada atipica, la North West 200
incanta sempre. Sfide a velocità folli al "Triangle" tra Portrush, Portstewart e Coleraine, con la particolarità dei confronti diretti ed in tempo reale (come fosse una gara del BSB "allargata") lungo i 14 chilometri di un percorso che vede i road racers di riferimento della Superbike viaggiare a 200 km/h di media con punte velocistiche superiori ai 320 orari. Uno show destinato a riproporsi per l'edizione 2026 con complessivamente 9 gare in programma tra giovedì 7 e sabato 9 maggio.
LO SPETTACOLO DELLA NORTH WEST 200
La tipicità della North West 200 stessa invoglia non soltanto i road racers duri e puri a presenziarvi, ma anche abituali protagonisti del British Superbike successivamente affermatisi con successo anche nelle corse su strada. Un po' come Glenn Irwin, nuovamente tra i partenti dell'evento, sebbene la sua partecipazione risultasse in forse nei giorni scorsi per il problematico adattamento alla nuova Ducati Panigale V4 R del Nitrous Competition. In realtà l'originario di Carrickfergus ci sarà, al contrario di un Davey Todd fermato dalla commissione medica a seguito del botto alla 200 miglia di Daytona dello scorso mese di marzo.
I BIG
BMW 8Ten Racing farà affidamento pertanto sul solo Peter Hickman, con Honda che vedrà nuovamente tra le proprie fila Michael Dunlop. Originariamente atteso con la nuova Ducati Panigale V4 R, ma con il debutto nelle road races posticipato per lo scarso tempo a disposizione per effettuare test in queste settimane. Rivedremo regolarmente tra i partecipanti il recordman di successi Alastair Seeley (ma non tra le big bikes), un candidato alla vittoria in tutte le classi quale Richard Cooper così come l'eterno John McGuinness, destinato a raggiungere tripla cifra in termini di gare disputate al Triangle.
ITALIANI IN GARA
Nel corso degli ultimi anni, a cominciare dalla memorabile edizione 2019 con il trionfo in Gara 1 tra le Supertwins di Stefano Bonetti con Francesco Curinga nella Top 5 da newcomer, la North West 200 ha sorriso anche ai nostri portabandiera. Questo l'auspicio per la NW200 Week di quest'anno con Maurizio Bottalico, reduce da un sensazionale debutto al Gran Premio mtococilistico di Macau
, ed Andrea Majola da tenere sotto stretta osservazione. Il primo tra le big bikes e le Supersport, il secondo tra le bicilindriche 650cc 4 tempi.
IL PROGRAMMA
Nella giornata odierna andranno in scena le prime prove con le seconde qualifiche in programma domani, anticipando (meteo e ritardi permettendo) le prime tre gare nella serata di giovedì 7 maggio con, dalle 17:30 locali, protagoniste le classi Superbike, Supersport e Superstock. Sabato 9 maggio dalle 10:00 del mattino le restnati 6 sfide con due gare anche per quanto concerne le Supertwins.
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