Caso Moreira: Honda lo lascia fuori dai test Pirelli a Brno, Puig chiarisce la scelta

Honda lascia Diogo Moreira fuori dai test MotoGP a Brno, un primo passo importante per il 2027. Come mai? Lo spiega Alberto Puig.

Si stanno svolgendo oggi i test MotoGP a Brno, i primi veri e propri con le nuove Pirelli e le 850. Non mancano assenti illustri, quello che magari sorprende di più è Diogo Moreira, assieme all'infortunato Zarco l'unico confermato in Honda anche per il 2027. Eppure non è tra i piloti in azione oggi sulla pista ceca... HRC ha schierato infatti Joan Mir e Luca Marini (entrambi in uscita) assieme al tester Takaaki Nakagami. Una scelta che altri marchi non hanno fatto (molti piloti prossimi a lasciare le case attuali sono fermi, come Bagnaia o Martin) e che in effetti potrebbe sembrare strana. Alberto Puig, all'ultima stagione da team manager della squadra MotoGP prima del nuovo sostituto , ha spiegato come mai nel corso del GP appena concluso in Repubblica Ceca.

I protagonisti del test. Non c'è Raul Fernandez, fermato da problemi di salute

Honda lascia Moreira in disparte, perché?

"Utilizziamo i nostri attuali piloti, Joan e Luca" ha dichiarato Alberto Puig, aggiungendo poi il motivo. "Contiamo sui piloti che conoscono meglio la nostra moto. Per questo motivo abbiamo adottato questo approccio e speriamo di ottenere da loro le migliori informazioni possibili sulla nuova moto. Vedremo cosa ci riserveranno i prossimi test" ha aggiunto, come riporta Speedweek. E Moreira allora? "Ci saranno altri test". Il campione Moto2 in carica ed esordiente MotoGP quindi viene lasciato in disparte.

Non sembra una situazione molto logica, ma Puig ha dichiarato poi che "Abbiamo valutato attentamente la situazione [di Diogo] prima di prendere la nostra decisione. Vogliamo che comprenda al meglio l'attuale 1000. Dargli una seconda moto da testare nel suo primo anno in MotoGP sarebbe la peggiore decisione che potremmo prendere. Lo confonderebbe soltanto. Il nostro obiettivo non è quello di seminare confusione tra i piloti. Siamo convinti di avere il miglior piano possibile” ha concluso.