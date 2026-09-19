Alex Rins e un misterioso problema di salute: "Si è appannata la vista"

L'avventura di Alex Rins in MotoGP si concluderà alla fine di questa stagione. Per lo spagnolo potrebbe aprirsi un nuovo capitolo sulle quattro ruote, nonostante non ci sia ancora nulla di ufficiale. Ma in questo momento ciò che preoccupa maggiormente è la sua condizione di salute...

Il ritiro di Misano

Nell'ultima sessione di mercato piloti, Alex Rins è rimasto fuori dai giochi. Purtroppo i pessimi risultati in sella alla Yamaha degli ultimi anni non l'hanno aiutato a trovare una sella libera per il 2027. Ma durante il weekend di MotoGP a Misano ha dovuto ritirarsi anticipatamente dalla gara per un problema ancora misterioso. Il pilota catalano classe 1995 ha iniziato ad accusare un forte mal di testa e, a 12 giri dalla fine, ha cominciato ad avere problemi di vista e vertigini.

Il precedente di Aragon

Il problema non si è manifestato per la prima volta a Misano. Rins aveva già avvertito un fastidio simile durante il Gran Premio d'Aragona, anche se in quell'occasione il dolore si era attenuato dopo aver assunto un antidolorifico. In Italia, invece, i sintomi si sono presentati molto più intensi e alla fine lo hanno costretto a rientrare ai box.

"È stata la prima volta in carriera che mi sono ritirato per un problema come quello che ho avuto a Misano. Soprattutto per via di quel mal di testa. Quando mancavano 12 giri alla fine, ho iniziato a perdere un po' la vista. Mi sentivo davvero stordito", ha raccontato durante il fine settimana in Austria. Tutto sembra cominciato al MotorLand, prima della MotoGP Sprint. Ma in quel caso i farmaci hanno attenuato il problema.

Controlli con esito negativo

La situazione è cambiata completamente con l'arrivo della gara di domenica a San Marino. Con il passare dei giri, il dolore è aumentato, e si sono manifestati una parziale perdita della vista e una sensazione di vertigini. Dopo essersi ritirato dalla corsa, si è recato dal medico per approfondire le condizioni di salute. I primi esami non hanno rilevato anomalie, anche se questo non significa che Rins abbia già una spiegazione per l'accaduto. "Poi martedì sono andato dal medico per un controllo. A quanto pare, è tutto a posto . Quindi sto facendo un po' di fisioterapia".

La descrizione dei sintomi suggerisce una condizione simile all'emicrania, soprattutto considerando la localizzazione del dolore. Alex Rins ha spiegato che il fastidio è concentrato sul lato sinistro della testa e che questa sensazione si era già manifestata in precedenza. Tra le ipotesi potrebbe esserci anche stress, il caldo di Misano o le conseguenze di una precedente caduta a Silverstone.

L'addio alla MotoGP

Al momento il pilota Yamaha resta in attesa per capire cosa si nasconda davvero dietro quel malessere che pare diventare ricorrente. Inoltre sta per dire addio alla MotoGP, vorrebbe godersi al meglio le ultime gare, per trascorrere del tempo con la famiglia e salutare la categoria nel modo migliore possibile. "La mia famiglia verrà ad assistere ad alcune gare fuori dall'Europa, quindi cercheremo di goderci il momento e di portare a casa esperienze positive".