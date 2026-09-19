Aprilia in vetta a Spielberg, ma Ducati e KTM sono lì: ci sono tutte le premesse per un weekend di grande spettacolo. Passi in avanti per Bagnaia.

Molti si aspettavano la pole position di Pedro Acosta, ma il più veloce di tutti nelle Qualifiche MotoGP del Gran Premio d'Austria è stato Jorge Martin . Il pilota del team Aprilia Racing ha battuto per 15 millesimi la Ducati di Marc Marquez e per 71 la KTM di Acosta. La prima fila è racchiusa in meno di un decimo al Red Bull Ring, livello impressionante.

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Johann Zarco e Pecco Bagnaia sono stati i due piloti in grado di passare dalla Q1 alla Q2, lo hanno fatto realizzando lo stesso tempo. Il ducatista aveva vissuto un venerdì nero, quindi questo risultato nella prima sessione delle Qualifiche rappresenta una boccata d'aria.

Niente da fare per Raul Fernandez, che scatterà tredicesimo con l'Aprilia del team SuperFile Trackhouse. Luca Marini partirà quindicesimo, certamente farsi battere da una Honda LCR è una delusione per chi corre per il team factory HRC MotoGP. Molto deludente Enea Bastianini, diciassettesimo sulla griglia e peggiore pilota KTM: il tester Pol Espargaro, sostituto di Maverick Vinales, sarà in P14 al via. Molto male pure Franco Morbidelli, autore del nono tempo nella Q1.

Ultimo Toprak Razgatlioglu, in grande difficoltà al Red Bull Ring, ma anche colleghi di marchio come Jack Miller e Alex Rins sono andati malissimo oggi: sono rispettivamente penultimo e terzultimo sulla griglia MotoGP a Spielberg.

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Prima fila Martin-Marquez-Acosta che promette scintille, ma ad aprire la seconda ci sarà un Marco Bezzecchi determinato a giocarsi dei risultati importanti anche al Red Bull Ring: ha bisogno di recuperare punti dopo l'amara caduta nella gara a Misano. A fianco del riminese gli ottimi Ai Ogura su Aprilia Trackhouse e Alex Marquez su Ducati Gresini.

In terza fila troviamo un Pecco Bagnaia risorto rispetto alle difficoltà di venerdì, anche se non ancora al livello che vorrebbe. Vicino a lui scatteranno Fabio Di Giannantonio e un miracoloso Fabio Quartararo (Yamaha). In quarta fila c'è il trio Zarco-Binder-Aldeguer.

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