Johann Zarco ancora in attesa, ma è tornato ad allenarsi: l'ultimo aggiornamento sul pilota LCR Honda.

Mentre Alex Marquez è tornato a Brno (anche se dovrà passare un'altra revisione medica dopo le FP1 MotoGP per il via libera finale), Johann Zarco deve ancora aspettare. Il pilota LCR Honda ha fornito un nuovo aggiornamento sulla sua situazione, cercando di sdrammatizzare. Per il momento nessuna operazione in vista, il ginocchio è ancora fragile ed a rischio infezioni, quindi bisogna aspettare ancora... Ma al momento si tiene comunque occupato tra palestra e arti musicali, in attesa di sapere quando potrà sistemare il ginocchio lesionato in Catalunya e quindi pensare al vero recupero.

Johann Zarco, rischi e attesa

"È passato un mese! Sono felice di essere tornato ad allenarmi, non posso negare che mi mancano la mia squadra, la mia moto e il mio mondo!" Johann Zarco esordisce così attraverso i suoi canali social. Sembrava poi che l'operazione fosse ormai imminente, invece il pilota LCR Honda è ancora in attesa e lui stesso ha spiegato perché. "Finché c'è il rischio di infezione, non posso rischiare un intervento chirurgico. Ma non è tempo perso perché il lavoro fatto sul mio ginocchio prima dell'operazione mi aiuterà anche dopo! Quindi devo solo aspettare ancora un po'. Nel frattempo, le mie capacità con la chitarra stanno migliorando ed è bello trascorrere del tempo tranquillo con la famiglia".

Nel frattempo la squadra MotoGP di Lucio Cecchinello deve continuare a servirsi di un sostituto, Cal Crutchlow, che non ha neanche escluso la possibilità di tornare svolgere il ruolo di collaudatore... Nel qual caso sarebbe una bella palestra per dare una mano a Honda, al momento in difficoltà a livello di tester al lavoro sul progetto MotoGP 2027. E anche come piloti, HRC ha sempre tenuto in grande considerazione le indicazioni di Zarco... Ma di questo riparleremo più avanti, nel frattempo il bicampione Moto2 francese e LCR possono solo attendere i prossimi sviluppi.