Primo turno di libere con Marquez leader, nonostante una scivolata nel finale: bene la Yamaha con Quartararo. Qualche problema per Martin.

Per la MotoGP il Gran Premio della Repubblica Ceca si è aperto con una prima sessione di prove libere che ha visto Marc Marquez chiudere davanti a tutti. Miglior tempo in 1'53"303. Nel finale, mentre stava migliorando ulteriormente, è caduto in curva 7. Per fortuna, nessuna conseguenza per il nove campione del mondo.

Sorpresa della FP1 a Brno è sicuramente Fabio Quartararo, secondo con la Yamaha M1 con 2 decimi di ritardo dalla Ducati di Marquez. Terzo crono di Raul Fernandez con l'Aprilia del team Trackhouse. Bene anche la Honda, con Joan Mir quarto davanti all'altra Aprilia Trackhouse guidata da Ai Ogura.

Sesta posizione per Pecco Bagnaia. Piloti ufficiali Aprilia fuori dalla top 10: Jorge Martin quattordicesimo, Marco Bezzecchi sedicesimo. Entrambi sono acciaccati dopo l'incidente al Balaton Park. A proposito di piloti acciaccati, va ricordato il rientro di Alex Marquez dopo il botto nella gara a Barcellona: ovviamente, le sue condizioni non possono essere delle migliori.

Cadute a inizio sessione e prove di Long Lap Penalty

Nei primi 5-6 minuti della FP1 si sono verificate ben tre cadute: la prima è stata quella di Pedro Acosta in curva 9, poco dopo è toccato alla KTM di Maverick Vinales in curva 8, lo stesso punto in cui è caduto anche Diogo Moreira con la Honda LCR. In mezzo anche un lungo di Marco Bezzecchi in curva 13.

Da segnalare che Martin ha fatto alcune prove di long lap, dovendo scontare due long lap penalty in gara a causa dell'incidente provocato nello scorso GP in Ungheria. Fondamentale prepararsi, andando anche a "pulire" il tratto della pista apposito (curva 7). A poco più di 16 minuti dalla fine lo spagnolo ha anche dovuto parcheggiare la sua Aprilia a bordopista per un problema tecnico avvertito proprio mentre stava provando a effettuare un long lap.

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Il debutto di Guidotti con Trackhouse

Francesco Guidotti a Brno esordisce come team manager del SuperFile Trackhouse MotoGP Team, ai microfoni di Sky Sport ha parlato di questa sua nuova esperienza: "Va precisato che Brivio come team principal rimane al suo posto, io opererò più dietro le quinte, occupandomi più del futuro dato che lui non sarà qui l'anno prossimo. Il gruppo di lavoro in parte lo conosco, specialmente lato Aprilia, in parte è nuovo. C'è tempo per conoscersi e instaurare un rapporto sia personale sia professionale, sono importanti entrambi gli aspetti".

Guidotti conferma che avrà un ruolo importante nella scelta dei piloti della squadra americana per il biennio 2027-2028: "Sì, questo ingresso ingresso è stato fatto soprattutto per aiutare la programmazione futura, impostando il lavoro per il 2027-2028 e oltre. Sono qui più per un'operatività futura. Praticamente, tratto io per i piloti".