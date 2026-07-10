Prequalifiche MotoGP Germania: Marquez "a casa sua", colpi di scena tra promossi ed esclusi

Prove pomeridiane chiuse nel segno di Marc Marquez , non mancano sorprese. Cronaca e classifica delle Prequalifiche MotoGP del GP di Germania al Sachsenring.

Nel mirino un record di 13 vittorie appartenente a Giacomo Agostini. Può Marc Marquez raggiungere questo traguardo? Domanda prematura essendo solo venerdì, ma certo le basi sono già quelle buone. Il #93 di casa Ducati e campione MotoGP in carica chiude al comando nelle prequalifiche del venerdì, la sessione pomeridiana che decreta la Q2 diretta. Anche se almeno per oggi il record assoluto di Fabio Di Giannantonio in 1:19.071 rimane ancora saldo a qualche decimo di distanza dal miglior crono odierno. Non sorprende certo vedere tutte le Aprilia nei 10, interessante invece il guizzo di Jack Miller unica Yamaha, tra gli esclusi però c'è Pecco Bagnaia... A referto sul finale un incidente per Bastianini, senza conseguenze.

GP Germania 2026, risultati Prove: tempi e classifica al Sachsenring

"Deve ritrovare fiducia, non nella moto ma in se stesso" ha sottolineato Paolo Bonora a motogp.com, parlando di Marco Bezzecchi ("Non sta bene, ma la sua energia farà il resto" ha poi concluso. L'obiettivo principale è chiudere la prima parte di stagione nel miglior modo possibile, poi altri discorsi si faranno dopo la pausa estiva, che scatta una volta concluso questo GP. Segnaliamo alcune prove di gomme per questo turno. Tendenzialmente i piloti MotoGP stanno optando per la dura anteriore, con l'unica eccezione di Razgatlioglu, mentre c'è prevalenza di media al posteriore, anche se qualcuno prova la soft. ha sottolineato Paolo Bonora a motogp.com, parlando di Marco Bezzecchi ( ancora dolorante dal botto di Assen ).ha poi concluso. L'obiettivo principale è chiudere la prima parte di stagione nel miglior modo possibile, poi altri discorsi si faranno dopo la pausa estiva, che scatta una volta concluso questo GP. Segnaliamo alcune prove di gomme per questo turno. Tendenzialmente i piloti MotoGP stanno optando per la dura anteriore, con l'unica eccezione di Razgatlioglu, mentre c'è prevalenza di media al posteriore, anche se qualcuno prova la soft.

A referto un episodio di "bloccaggio": Morbidelli lento in traiettoria e Acosta che deve abortire il suo giro veloce. Ennesima sanzione in arrivo... A lungo stanno davanti le Aprilia ed i Marquez, finché nella seconda parte del turno non abbiamo i veri fuori d'artificio: c'è in ballo la top 10 che vale l'accesso diretto alla Q2. Hard-soft o doppia soft nuove per tutti e scatta la caccia al miglior crono possibile: compaiono i primi 1:19, infine ecco la zampata di Marc Marquez. Lo premia la doppia soft messa sul finale, ma oltre a Fabio Di Giannantonio è l'unico in top 10 con questo abbinamento, gli altri invece spiccano con hard-soft.

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