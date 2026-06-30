La svolta di Rossi Moto: il know auto per i motociclisti esigenti

Il mercato della moto sta cambiando: si impongono nuovi trend, arrivano nuovi marchi e avanza un modo nuovo di vivere le due ruote. Rossi Moto, storica concessionaria di Verona, fa un ulteriore passo avanti: utilizzare il collaudato modello di vendita sviluppato in campo auto.

Rossi Moto, nata nel 1980, nel 2019 è stata acquisita da Tomasi Auto, uno dei più importanti dealer multimarca auto del nord est. La divisione moto quindi è gestita in sinergia completa potendo disporre dell'organizzazione, delle risorse finanziarie e dei modelli di gestione del mercato (nuovo e usato) collaudati al massimo livello nel competitivo segmento dei veicoli a quattro ruote. La massima cura del dettaglio per un'esperienza di contatto e di acquisto al top nel panorama italiano.

Il nuovo passo: concessionaria ufficiale Piaggio

Nei giorni scorsi Rossi Moto ha annunciato un ulteriore svolta strategica, diventando concessionaria ufficiale del Gruppo Piaggio a Verona. I mille metri dell'area moto adesso diventano per i clienti una destinazione d'eccellenza con la possibilità di tre iconici marchi italiani come Vespa, Guzzi e Aprilia che propongono identità ben differenziate. Cioè la perfetta mobilità urbana assicurata dalla mitica Vespa, la moto come stile di vita firmata Guzzi e l'adrenalinica esperienza sportiva di Aprilia.

L'ingresso in Piaggio espande l'offerta commerciale di Rossi Moto che già vantava partnership, sempre in qualità di Concessionario Ufficiale, con brand quali Suzuki, SYM e Italjet.

Libertà totale

Rossi Moto quindi non è più soltanto una Concessionaria di moto, ma diventa un sistema che permette al motociclistica di non essere più vincolato ad singolo brand. Adesso in un unico grande spazio c'è la possibilità di osservare, farsi consigliare dagli esperti e scegliere la marca, il modello e lo stile che più si adattano.

Integrazione moto e auto

Una concessionaria di moto all'interno di una struttura così consolidata come Tomasi Auto offre vantaggi strutturali e organizzativi ineguagliabili, a vantaggio dell'esperienza d'acquisto del cliente.

• Stabilità e Processi Dedicati: A differenza delle concessionarie moto tradizionali, Rossi Moto sfrutta l'organizzazione aziendale di Tomasi Auto, con reparti verticali e dedicati. C'è un reparto marketing strutturato, con specialisti unicamente dedicati al mercato dell'usato e uffici amministrativi centralizzati. Questo rende ogni processo fluido, rapido e a totale vantaggio del cliente.

• Potenza Finanziaria e Servizi Integrati: L'appartenenza ad una realtà affermata permette di offrire soluzioni normalmente inaccessibili a una singola concessionaria moto, come tassi di finanziamento agevolati, leasing competitivi, polizze assicurative e pacchetti di estensione garanzia su misura.

• Neutralità Multimarca: Così come nel mondo auto, l'indipendenza e la vocazione multibrand del Gruppo si riflettono sulla consulenza. Lo staff non è spinto dalla necessità di vendere un singolo marchio, ma ascolta le reali esigenze del motociclista, indirizzandolo in modo trasparente verso il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato.

Nuovo, usato e KM0

Rossi Moto a Verona si trova in uno snodo viario facilmente raggiungibile da tutto il nord est. La concessionaria dispone anche di un catalogo digitale consultabile su rossimoto.it L'offerta spazia dalle ultimissime novità di fabbrica all'ampia selezione di veicoli a Km 0 e usato garantito di tutte le marche. Sono disponibili promozioni "Sempre Attive" tutto l'anno: in virtù dell'economia di scala garantita da Tomasi Auto, da Rossi Moto la convenienza non è mai legata alla sola stagionalità. La concessionaria propone incentivi costanti e vantaggi economici attivi dodici mesi all'anno su tutte le gamme. E' inoltre disponibile L'Officina Autorizzata Piaggio e Suzuki, perchè il supporto prosegue ai massimi livelli anche nel post-vendita. Facendo leva sull'esperienza logistica e tecnica derivata dal mondo auto, l'officina è dotata di sistemi di diagnostica avanzata e ricambi originali

"Siamo unici sul territorio"

“Diventare Concessionaria Ufficiale Piaggio è un traguardo formidabile, ma è il DNA di Tomasi Auto a renderci davvero unici sul territorio,” commenta Franco Tomasi. “Essere parte di una struttura automobilistica indipendente d'eccellenza ci fornisce gli strumenti, le risorse finanziarie e l'organizzazione perfetta per elevare gli standard del mercato moto. Oggi siamo in grado di offrire ai motociclisti la stessa cura del dettaglio, solidità di garanzie e libertà di scelta che da anni caratterizzano l'acquisto di un'auto da Tomasi Auto."