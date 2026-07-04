Coenen martella in MXGP: holeshot e fuga, Vlaanderen brilla con Ducati

Lucas Coenen dominatore incontrastato in qualifica MXGP , Simon Laengenfelder alla prima pole MX2 del 2026. Cronaca e classifiche.

Il pugno sul tavolo del leader iridato MXGP. La gara di qualifica al Terra Topia MX Track è una sentenza, emessa da Lucas Coenen, che scatta al meglio e non ha rivali. Si fanno notare però entrambi i ragazzi Kawasaki, al traguardo in 2^ e 3^ piazza, miglior qualifica stagionale per Ducati col 5° posto di Calvin Vlaanderen, olandese nato in Sudafrica, quindi galvanizzato in casa. Herlings invece, primo inseguitore nella generale, perde qualche punticino con una corsa non brillante: attesa domani la pronta replica. In MX2 invece stranamente anonimo il "re delle pole position", il capoclassifica Sacha Coenen, mentre oggi comanda il campione in carica, Simon Laengenfelder. Ecco com'è andata

MXGP: il leader non sbaglia

Le premesse sono certo ottime per il pilota belga, anche se le gare sono sempre un discorso a parte. Lucas Coenen intanto, con holeshot e gara condotta al comando dal via alla fine, si prende 10 punti con la vittoria nella Qualifying Race disputata sulla pista sudafricana. Non c'è storia al vertice, ma a seguire c'è la coppia Kawasaki, con il campione 2025 Romain Febvre solido 2° al traguardo. Terza piazza per Pauls Jonass, come detto Calvin Vlaanderen, uno dei beniamini di casa, si fa notare con un bel 5° posto finale in sella alla Desmo450 MX. Andrea Adamo buon 7°, Yamaha mai protagoniste.

MX2: il guizzo del campione

Simon Laegenfelder non lascia scampo alla concorrenza, è lui l'autore della pole position nel primo GP del Sudafrica da 18 anni. Appena il terzo nome differente dopo il leader iridato Sacha Coenen e Mathis Valin (out per infortunio). È stato tutto facile per il tedesco, holeshot e fuga per la vittoria, mettendo il suo sigillo, mentre dietro i fratelli Reisulis ed i ragazzi Triumph sono stati i protagonisti per la top 5. Alla fine Guillem Farres ha chiuso 2°, l'eroe di casa Camden McLellan è riuscito a prendersi il 3° posto in rimonta. A sorpresa mai protagonista invece il leader Coenen, 7° alla bandiera a scacchi.