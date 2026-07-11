Finora avevamo scherzato: quando conta Nicolò Bulega si schiaccia sotto al capolino e rimette le cose a posto in questa Superbike sempre più...monopilota. Sul saliscendi di Dongton arpiona l'ottava Superpole in altrettanti round: un portento.

Inutile aggiungere che Bulegas ha limato il primato precedente, come quasi sempre è accaduto in questa stagione da record. Il suo tempo 1'24"410 cancella 1'24"629 che Toprak Razgatlioglu aveva firmato due anni orsono con la BMW. Da sottolineare che anche Iker Lecuona e Yari Montella sono scesi sotto questo limite e accompegneranno il pilota da battere in prima fila nelle prime due sfide in terra britannica. Per Bulega è il 17° centro in qualifica in carriera, gli ultimi nove consecutivi.

Yamaha boccata d'ossigeno

Stavolta sono quattro le Ducati a monopolizzare la scena, con Sam Lowes velocissimo al mattino ma un pò frenato nel giro secco. Interrompe la sequenza del monomarca la Yamaha di Xavi Vierge, autore di un quinto tempo che ricarica un pò gli uomini in blu affranti dalle ultime uscite sotto tono e da un venerdi nero. Con la stessa YZF-R1 però continua il momento nero di Andrea Locatelli: solo quattordicesimo.

Jonathan Rea unica luce Honda

In casa HRC l'unica nota positiva viene dal tester di lusso, cioè Jonathan Rea autore del decimo tempo. Fuori dalla top 15 Somkiat Chantra e Jake Dixon: forse la CBR-RR è meno male di quanto appaia, il problema grave è la mancanza di un top rider. Resta in ombra la BMW con Miguel Oliveira e Danilo Petrucci a metà schieramento. Il portoghese è scivolato alla Goddard, beccandosi poi la bandiera nera per non essersi infilato subito nei box.

Surra getta la spugna

Week end britannico già concluso per Alberto Surra fermato da un problema funzionale alla spalla destra emerso dopo la terza sessione di prove libere del mattino. In quella circostanza il pilota di Ducati MotoCorsa aveva ottenuto il nono tempo, niente lasciava supporre che potesse accusare un problema fisico di questa portata, senza aver subito alcun trauma da incidente. Siccome si tratta di una problematica cronica, è strano che Alberto Surra non sia stato a riposo il week end precedente quando invece ha disputato la platonica Race of Champions al WDW Ducati di Misano.

Gara 1 posticipata