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Sollievo Zarco, evita l'operazione: come sta il pilota LCR Honda e i prossimi passi

MotoGP
di Diana Tamantini
venerdì, 03 luglio 2026 alle 9:33
JOHANN ZARCO UPDATE
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Johann Zarco procede sulla strada del recupero: serviranno mesi, ma escluso ora l'intervento. La situazione del pilota LCR Honda.
Arrivano notizie molto incoraggianti per quanto riguarda Johann Zarco. Gli ultimi esami svolti, col ginocchio molto meno infiammato, hanno mostrato un quadro migliore del previsto: i legamenti in particolare stanno migliorando sensibilmente, tanto che è stato escluso l'intervento chirurgico ipotizzato poco dopo il grave incidente in Catalunya. Certo il recupero non sarà breve, ma procede senza intoppi e servirà ancora qualche mese prima di rivederlo in MotoGP. Per il momento, Cal Crutchlow sarà suo sostituto fino al GP al Sachsenring, poi si vedrà. Ecco intanto la situazione.

La comunicazione LCR Honda 

Mercoledì 1° luglio, Johann Zarco si è recato a Lione dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet per valutare le condizioni del suo ginocchio.
Dopo l'incidente in Catalogna, le prime risonanze magnetiche sono state eseguite quando il ginocchio era ancora fortemente infiammato, rendendo difficile valutare con precisione l'intera entità della lesione. Con la riduzione dell'infiammazione, ulteriori esami hanno fornito un quadro più chiaro e una prospettiva più positiva rispetto a quanto inizialmente previsto, con le lesioni inizialmente sospettate che non sono più state confermate. Il legamento collaterale mediale (LCM) sta guarendo bene, mentre anche il legamento crociato posteriore (LCP), inizialmente ritenuto lacerato, mostra incoraggianti segni di recupero. Il legamento crociato anteriore (LCA) rimane lacerato. Nelle scorse settimane, il pilota francese ha atteso la guarigione di una ustione prima di sottoporsi a un intervento chirurgico. Nel frattempo, ha continuato ad allenarsi e ha fatto progressi costanti, rendendo un approccio non chirurgico un'opzione praticabile.
Seguendo il consiglio dell'équipe medica, e visti i progressi di Johann Zarco, che si sono detti impressionati, il pilota non si sottoporrà a un intervento chirurgico, ma proseguirà con un programma di riabilitazione incentrato sul recupero e sul rafforzamento muscolare. In attesa di ulteriori accertamenti medici, l'obiettivo è che Zarco torni in pista a settembre. Il team Castrol Honda LCR è lieto di confermare questi sviluppi positivi e non vede l'ora di rivedere Johann Zarco in pista al momento opportuno.

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Johann Zarco

diDiana Tamantini

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