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Valentino Rossi non molla Ducati, il team VR46 rinnova: i dettagli dell'accordo

MotoGP
di Matteo Bellan
venerdì, 03 luglio 2026 alle 10:37
Il team VR46 MotoGP rinnova il contratto con Ducati
MotoGP, VR46 e Ducati avanti insieme: i dettagli del rinnovo
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La squadra di Valentino Rossi e la casa bolognese proseguiranno la loro collaborazione: stamattina l'annuncio.
Nessuna sorpresa, il VR46 Racing Team e Ducati hanno rinnovato il contratto che prevede che la squadra di Tavullia continui ad essere Factory Supported Team della Casa di Borgo Panigale per altri tre anni. Le parti avevano firmato il primo accordo di questo tipo nel 2025, quello nuovo avrà scadenza 2029.

MotoGP, VR46 continua con una sola Ducati Factory

Dopo che Pramac Racing aveva deciso di accettare la corte della Yamaha, Ducati aveva scelto la struttura di Valentino Rossi per instaurare una collaborazione tecnica più stretta, anche se i fantastici risultati di Gresini nel 2025 avevano consentito alla formazione di Nadia Padovani di assicurarsi una Desmosedici ufficiale nel box per il 2026 e sarà così anche nei prossimi anni.
Anche nel team Pertamina Enduro VR46 continuerà ad essercene solo una "factory", la quale riceverà gli aggiornamenti nel corso dell’anno; invece, l'altra Ducati non ufficiale sarà in configurazione standard. Entrambe saranno supportate dal personale tecnico Ducati già operativo all’interno del team.

Valentino Rossi accoglierà Aldeguer e Bulega nel 2027

Se i dettagli della partnership tecnica non sembrano destinati a cambiare, cambierà invece la line-up della squadra di Valentino Rossi. Con Fabio Di Giannantonio che andrà nel team factory KTM e Franco Morbidelli che potrebbe approdare nel Mondiale Superbike, ci saranno Fermin Aldeguer e Nicolò Bulega a subentrare. Si tratta di due piloti sui quali la casa di Borgo Panigale punta molto.
C'erano stati rumors su un sondaggio di Aprilia per una eventuale partnership con il team Pertamina Enduro VR46, forse una manovra preventiva per farsi trovare pronta in caso di problemi a proseguire con Trackhouse (erano trapelate voci su un interesse di Honda), però la priorità della squadra di Valentino Rossi è sempre stata quella di andare avanti con Ducati. L'accordo è arrivato e fino al 2029 il matrimonio andrà avanti.

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