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SBK Most Prove 3: Bautista picchia forte, Petrucci stringe i denti ma in BMW non c'è da sorridere

Superbike
di Paolo Gozzi
sabato, 16 maggio 2026 alle 10:16
Superbike Most: Danilo Petrucci al bivio, la BMW è senza piloti?
Iker Lecuona ha chiuso al comando le prove del round Superbike a Most, precedendo Yari Montella e Garrett Gerloff. Il terzetto però ha usato gomma SCO, che qui è la qualifica, mentre Nicolò Bulega ha pensato alla gara.
Il leader del Mondiale, imbattuto da ben cinque tappe complete (sedici vittorie di fila), è rimasto dentro per l'intera durata dell'ultimo turno (venti minuti) per verificare il comportamento della gomma da gara. Su questo tracciato molto probante i piloti dovranno scegliere fra la conosciuta D0922, largamente impiegata qui e a Phillip Island, o la evoluzione F0468, mai utilizzata prima. E' una seria incognita sull'esito della corsa. Bulega però ha girato fortissimo, 1'30"850, solo mezzo secondo dal compagno Lecuona con la soffice.

BMW senza il top rider

In questa sessione ha fatto passi avanti anche Danilo Petrucci, quinto tempo. Ma anche per il pilota umbro vale lo stesso discorso fatto in precedenza, cioè ha compiuto il salto con la gomma più morbida. L'obiettivo è qualificarsi più avanti possibile perchè la prima curva è una tagliola dove spesso si sono visti incidenti: essere nelle prime due file è un'assicurazione. Qui a Most Danilo Petrucci è salito sul podio ogni volta quando correva con la Ducati Barni, per un totale di sei piazzamenti complessivi. Ma ripetersi con la BMW non sarà facile, perchè il gruppo è molto compatto ma le Ducati anche con meno benzina restano fuori portata. A Most l'anno scorso Toprak Razgatlioglu vinse due corse, salvo essere beffato in volata di gara 2 da Nicolò Bulega uscito a palla dall'ultima curva. Petrucci è reduce dal disastroso week end di Balaton, dove Miguel Olivera si è seriamente infortunato. Il rientro del portoghese non è imminente, si parla di luglio per il round Donington, quindi un'assenza di tre tappe, un quarto di Mondiale. La BMW non ha più l'asso nella manica.

Bautista brutto incidente

Il tre volte campione del Mondo è finito fuori pista all'ultima curva, inducendo la direzione gara a fermare il turno quando mancavano 1'18" alla fine. Le conseguenze per Alvaro Bautista sono state molto serie: frattura del malleolo radiale della gamba destra, oltre alla frattura del calcagno sempre dello stesso arto. Qui la comunicazione del team Barni.
Superbike Most: classifica prove 3

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Danilo Petrucci

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