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Aprilia non può più fare regali a Marquez: Bezzecchi "condannato" a non sbagliare

MotoGP
di Matteo Bellan
giovedì, 17 settembre 2026 alle 18:28
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP nel box
MotoGP, reazione Aprilia nel Gran Premio d'Austria? Bezzecchi non può più sbagliare
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Il ritiro nel GP di casa è stato doloroso, ma è il momento di guardare avanti e cercare di riscattarsi: l’obiettivo di Bez in Austria è molto chiaro.
Era il grande favorito per la vittoria nella gara MotoGP a Misano ed era partito fortissimo, però Marco Bezzecchi è caduto già al primo giro e ha così spalancato la porta al successo di Marc Marquez. Purtroppo per lui e per Aprilia, quello non è stato il primo errore commesso nel campionato 2026.

Mondiale MotoGP 2026: Bezzecchi ha sbagliato più di Marquez (e Martin)

Tra sprint race e gare lunghe, sono dieci gli zeri totalizzati dal riminese, che nel suo bilancio stagionale ha una sospensione che non gli ha permesso di correre la gara lunga a Brno e un infortunio che gli ha fatto saltare entrambe le manche al Sachsenring. Da ricordare anche che nella gara al Balaton Park fu steso dal compagno di squadra Jorge Martin.
Marco Bezzecchi guida l'Aprilia MotoGP a Misano
MotoGP: Bezzecchi ha commesso troppi errori
Per Marquez, invece, gli zero sono sette: tre dovuti a un infortunio. Dopo aver dovuto saltare il GP di Catalunya, non ha mai più collezionato alcun ritiro. Nelle situazioni in cui non si sentiva abbastanza competitivo ha preferito accontentarsi di fare punti piuttosto di cadere e in quelle in cui era forte non ha commesso errori, confermando ulteriormente di essere il più bravo a gestire i diversi momenti.
Nella classifica generale MotoGP il leader è il pilota Ducati, che ha gli stessi punti (274) di Martin (quattro zeri nel 2026). Bezzecchi è terzo a -33, con Fabio Di Giannantonio distante 18 punti. I giochi per il titolo mondiale sono aperti, però si è arrivati a un momento della stagione nel quale il margine di errore è sempre più ridotto, soprattutto per chi insegue.

Aprilia cerca riscatto nel GP d’Austria

In questo weekend la MotoGP corre al Red Bull Ring per il Gran Premio d’Austria, appuntamento nel quale Aprilia non ha mai vinto. Il miglior risultato in una gara lunga lo ha ottenuto proprio Bezzecchi nel 2025, quando è salito sul terzo gradino del podio dopo il quarto posto nella sprint race. Al sabato il miglior piazzamento è il terzo posto di Aleix Espargaro nel 2024.
La RS-GP è migliorata tantissimo lo scorso anno e ha fatto un ulteriore step nel 2026, quindi l’aspettativa di vedere Bezzecchi e Martin competitivi a Spielberg è più che giustificata. Vero che il Red Bull Ring è stato una sorta di feudo Ducati nel corso degli anni, ma mai come nel 2026 esiste la possibilità che Aprilia possa lasciare il GP d’Austria trionfante.
Ovviamente, diventa fondamentale evitare di commettere errori. Bezzecchi ha già accumulato troppi passi falsi, mentre Martin potrebbe correre un po’ in difesa a causa del problema di sindrome compartimentale che lo ha condizionato nella gara a Misano e che potrebbe influenzarlo anche in questo weekend. Il team di Noale ha il potenziale per poter reagire, però non può più permettersi regali a Marquez e a Ducati.

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