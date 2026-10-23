MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Bezzecchi lo tampona, Alex Marquez si arrabbia: cosa è successo a Phillip Island

MotoGP
di Matteo Bellan
Alex Marquez manda a quel paese Marco Bezzecchi durante le Prequalifiche MotoGP a Phillip Island
MotoGP, contatto Bezzecchi-Alex Marquez: nessuna polemica a Phillip Island
Seguici su Google News
A Phillip Island un episodio un po' strano, con il pilota Aprilia che ha causato un contatto con il collega spagnolo e anche una bandiera rossa. Ecco cosa hanno detto i protagonisti.
Marco Bezzecchi ha chiuso in testa il venerdì di prove MotoGP in Australia e dovrebbe essere uno dei favoriti del weekend. Tuttavia, le condizioni probabilmente cambieranno sabato e domenica, sarà fondamentale sapersi adattare alla possibilità che arrivi la pioggia. Quando si parla di adattamento il riferimento è quasi sempre Marc Marquez, oggi terzo a 126 millesimi dal pilota Aprilia e determinato a lasciare Phillip Island da leader della classifica, dove attualmente è secondo con un ritardo di 2 punti da Jorge Martin.
Per Bezzecchi è un momento cruciale della sua corsa iridata, essendo terzo nel Mondiale a -46 dal compagno di squadra. Tra Phillip Island e Sepang sarà chiamato a recuperare punti, altrimenti in casa Aprilia potrebbero decidere di puntare unicamente su Martinator per il titolo MotoGP 2026. La casa di Noale preferisce non parlare di "ordini di scuderia" al momento, però presto potrebbe ritrovarsi a dover dettare una linea precisa per evitare che siano ancora Marquez e Ducati a concludere l'anno da campioni.

MotoGP, Bezzecchi e il contatto con Alex Marquez

In attesa di capire quali saranno le condizioni nel resto del fine settimana, Bezzecchi ha cercato di fare del proprio meglio nella giornata di oggi. C'è stata anche una caduta nel corso delle Prequalifiche. Il pilota Aprilia è andato giù tra curva 4 e 5, dopo aver leggermente tamponato Alex Marquez prima dell'arrivo alla 4. Il contatto ha anche fatto partire pezzi della carena della sua RS-GP26, causando la bandiera rossa, quindi l'interruzione della sessione di prove.
C'è stata anche un'investigazione dei commissari sull'episodio, però poi è stato deciso di non prendere alcun provvedimento. L'errore è stato di Bezzecchi, però evidentemente non c'erano gli estremi per comminare un qualche tipo di penalità.
Il pilota romagnolo ha commentato l'accaduto ai microfoni di Sky Sport MotoGP: "Cose che possono capitare. Eravamo molto vicini, lui ha staccato in un punto che non pensavo. L'ho sfiorato, poi sono andato nell'erba e sono scivolato".
Anche Alex Marquez ha fornito la propria versione, dopo essersi mostrato visibilmente arrabbiato sul momento, cosa normale: "Stavo seguendo la mia traiettoria abituale - riporta Motosan - con il mio ritmo normale. Credo che la sua intenzione fosse quella di sorpassarmi in quel punto perché era più veloce di me, ma ha calcolato male. Comunque, niente di grave, tutto qui. Queste cose succedono". Nessuna polemica, giusto così.

Leggi anche

Un virus ferma Marini, torna Mir? Le ultime notizie dell'emergenza HondaUn virus ferma Marini, torna Mir? Le ultime notizie dell'emergenza Honda
MotoGP Australia, classifica FP1: zampata di Marquez, Fernandez migliore ApriliaMotoGP Australia, classifica FP1: zampata di Marquez, Fernandez migliore Aprilia
-> Segui Corsedimoto anche sul profilo Instagram
Marco Bezzecchi

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

MotoGP: Pedro Acosta spera nella piogga
MotoGP

Pedro Acosta cerca il ritmo ma spera nel jolly: "Spero che piova molto"

Marc Marquez
MotoGP

Marc Marquez spiazza tutti: "Possibile ritiro fra tre anni"

binder-ktm-fp1-motogp-australia
MotoGP

Fumata bianca per Binder: un altro campanello d’allarme per i motori KTM

Altre notizie

MotoGP: Pedro Acosta spera nella piogga

Pedro Acosta cerca il ritmo ma spera nel jolly: "Spero che piova molto"

MotoGP
aprilia-motogp-tributo-phillip-island

Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute: il legame tra la casa MotoGP e il circuito

Novità
Superbike: Rea in pista a Jerez con la Honda CBR-RR 2027

Honda, nuova CBR1000RR-R 2027 in pista a Jerez con Rea: basterà per risolvere la crisi nel Mondiale?

Superbike
Marc Marquez

Marc Marquez spiazza tutti: "Possibile ritiro fra tre anni"

MotoGP
binder-ktm-fp1-motogp-australia

Fumata bianca per Binder: un altro campanello d’allarme per i motori KTM

MotoGP

Articoli popolari

Foto in primo piano di Ai Ogura seduto nel box del team Trackhouse MotoGP

Ai Ogura e il grande rifiuto alla Honda: il retroscena spiegato dal futuro pilota Yamaha

MotoGP
Pedro Acosta

Acosta-KTM rottura totale: "Non avrei firmato per niente al mondo"

MotoGP
Sam Lowes guida la Ducati Superbike sulla pista di Jerez

SBK, il 2027 è già iniziato: test a Jerez, ancora una Ducati davanti

MotoGP
MotoGP: Luca Marini in dubbio per l'Australia

Luca Marini, allarme salute a Phillip Island: "Una cosa così non l'ho mai avuta in vita mia"

MotoGP
Marco Bezzecchi, Alex Marquez e un Wallaby a Phillip Island

Prequalifiche MotoGP Australia: due bandiere rosse, poi Aprilia risponde a Marquez

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading