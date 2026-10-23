MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Pedro Acosta cerca il ritmo ma spera nel jolly: "Spero che piova molto"

MotoGP
di Elisabetta Lubrani
MotoGP: Pedro Acosta spera nella piogga
Seguici su Google News
Ottavo posto, accesso diretto alla Q2 e un passo gara che lascia ben sperare. Pedro Acosta archivia il venerdì del GP d'Australia con un bilancio migliore di quanto dica la classifica e, a sorpresa, si augura la pioggia.
Lo spagnolo della KTM non si nasconde: non vede la vittoria alla portata, ma il podio sì. Il tutto in un fine settimana in cui la Aprilia ha piazzato quattro moto nei primi cinque.

In testa a 20 minuti dalla fine

A un certo punto delle Prequalifiche Acosta si è trovato addirittura in testa: a circa 20 minuti dalla bandiera a scacchi, con gomme morbide nuove, ha firmato il tempo di 1:27.208. Nel finale è stato scavalcato da diversi avversari e ha chiuso appena dietro al compagno di marca Enea Bastianini, settimo e migliore dei piloti KTM. Nella mattinata la FP1 era andata a Marc Marquez, come avevamo raccontato in MotoGP Australia, classifica FP1: zampata di Marquez, Fernandez migliore Aprilia.
"A dire il vero non è andata male. Sono contento, è andata meglio del previsto", ha spiegato Acosta nelle parole raccolte da Motosan. "La base è stata abbastanza buona. Il primo giro veloce è andato piuttosto bene". Il secondo tentativo non è stato altrettanto brullante ma in ogni caso l'obiettivo, cioè la Q2 diretta, è stato centrato.

Il nodo della stabilità nel terzo settore

La RC16 però non è perfetta. "Faccio molta fatica a mantenere la stabilità della moto, soprattutto nel terzo settore. Ma non è stato un disastro", ha ammesso il pilota spagnolo. Acosta ha eguagliato il giro che pensava di poter fare, intorno al 26.9 o 27.0, ma resta comunque 0.3 dietro al primo. Per questo vede ancora margine: "Una gara sull'asciutto di solito è lunga e il ritmo funzionava abbastanza bene".
Da qui la frase che riassume il suo venerdì: "Abbiamo più potenziale di quello che abbiamo mostrato. Forse non per lottare per la vittoria, ma sì per stare vicino al podio".

Acosta tifa per la pioggia

Le previsioni annunciano pioggia sia sabato sia domenica, e Acosta non ne fa un dramma. Anzi. Mentre alcuni colleghi sperano nell'asciutto, lui ha espresso un desiderio opposto: "Tocco ferro e spero che piova molto stanotte". Acosta, che dal 2027 correrà in Ducati accanto a Marc Marquez, ha già chiarito che nelle ultime gare con KTM penserà solo al proprio risultato. Phillip Island, all'ultima apparizione in calendario prima del trasferimento ad Adelaide, potrebbe offrirgli l'occasione giusta se il meteo rimescolerà le carte.
Pedro Acosta
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

Bezzecchi lo tampona, Alex Marquez si arrabbia: cosa è successo a Phillip IslandBezzecchi lo tampona, Alex Marquez si arrabbia: cosa è successo a Phillip Island
Marc Marquez spiazza tutti: "Possibile ritiro fra tre anni"Marc Marquez spiazza tutti: "Possibile ritiro fra tre anni"
Pedro Acosta

diElisabetta Lubrani

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Alex Marquez manda a quel paese Marco Bezzecchi durante le Prequalifiche MotoGP a Phillip Island
MotoGP

Bezzecchi lo tampona, Alex Marquez si arrabbia: cosa è successo a Phillip Island

Marc Marquez
MotoGP

Marc Marquez spiazza tutti: "Possibile ritiro fra tre anni"

binder-ktm-fp1-motogp-australia
MotoGP

Fumata bianca per Binder: un altro campanello d’allarme per i motori KTM

Altre notizie

Alex Marquez manda a quel paese Marco Bezzecchi durante le Prequalifiche MotoGP a Phillip Island

Bezzecchi lo tampona, Alex Marquez si arrabbia: cosa è successo a Phillip Island

MotoGP
aprilia-motogp-tributo-phillip-island

Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute: il legame tra la casa MotoGP e il circuito

Novità
Superbike: Rea in pista a Jerez con la Honda CBR-RR 2027

Honda, nuova CBR1000RR-R 2027 in pista a Jerez con Rea: basterà per risolvere la crisi nel Mondiale?

Superbike
Marc Marquez

Marc Marquez spiazza tutti: "Possibile ritiro fra tre anni"

MotoGP
binder-ktm-fp1-motogp-australia

Fumata bianca per Binder: un altro campanello d’allarme per i motori KTM

MotoGP

Articoli popolari

Foto in primo piano di Ai Ogura seduto nel box del team Trackhouse MotoGP

Ai Ogura e il grande rifiuto alla Honda: il retroscena spiegato dal futuro pilota Yamaha

MotoGP
Pedro Acosta

Acosta-KTM rottura totale: "Non avrei firmato per niente al mondo"

MotoGP
Sam Lowes guida la Ducati Superbike sulla pista di Jerez

SBK, il 2027 è già iniziato: test a Jerez, ancora una Ducati davanti

MotoGP
MotoGP: Luca Marini in dubbio per l'Australia

Luca Marini, allarme salute a Phillip Island: "Una cosa così non l'ho mai avuta in vita mia"

MotoGP
Marco Bezzecchi, Alex Marquez e un Wallaby a Phillip Island

Prequalifiche MotoGP Australia: due bandiere rosse, poi Aprilia risponde a Marquez

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading